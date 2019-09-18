Президент Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126934-zelenskiy-stremitsya-za-polgoda-zavershit-voynu-na-donbasse-pristayko.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, стремится достичь прогресса по завершению войны на Донбассе за шесть месяцев.

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Кроме того, санкции против Российской Федерации наносят ущерб российской экономике, помогают двигаться в «правильном направлении». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Die Welt.

Я могу говорить исключительно о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ ослабеет и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло, — заявил министр.

Также Пристайко пояснил стремление Зеленского пригласить в нормандский формат глав Соединенных Штатов Америки и Великобритании. По его словам, президент своим стремлением расширить нормандский формат дал понять, что Украина не может ждать еще пять лет завершения конфликта на востоке государства.

Глава МИД заверил, что Киев предпримет новые меры, если не будет изменений в нормандском прогрессе. Однако действовать без согласования с партнерами власти не собираются.

Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, принесут большую эффективность процесса, — добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожидания от встречи лидеров «нормандского формата». Глава государства ожидает, что решение «нормандского формата» будет касаться окончательного обмена всех украинских пленных.