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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Штормовое предупреждение в Украине объявил Гидрометцентр (КАРТА)

18 сен 2019, 08:39
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Гидрометцентр 18 сентября объявил в Украине штормовое предупреждение.

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Осень принесла с собой серьезное похолодание, в большинстве регионов сегодня будут ожидаться дожди. Температура воздуха днем 10−15°. В южной части государства столбики термометров покажут 20−25° выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Также из-за осложнения погодных условий сегодня по всей территории страны ожидаются шквалы ветра 15−20 м/с.

Штормовое предупреждение. Карта: Гидрометцентр

Кроме того, по информации синоптиков в течение 18−20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Штормовое предупреждение. Карта: Гидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 18 сентября ожидается дождливая погода. Кратковременные дожди обещали почти по всей территории государства. Облачную, но прохладную погоду прогнозировали на Закарпатье и Прикарпатье.

Источник: Ракурс


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Штормовое предупреждение в Украине объявил Гидрометцентр (КАРТА)

В среду, 18 сентября, в Украине будет преобладать прохладная погода. По всей территории государства прогнозируют шквалы ветра, в большинстве регионов сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

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