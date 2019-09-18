Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126933-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-obyavil-gidrometcentr-karta.html

Ракурс

Гидрометцентр 18 сентября объявил в Украине штормовое предупреждение.

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Осень принесла с собой серьезное похолодание, в большинстве регионов сегодня будут ожидаться дожди. Температура воздуха днем 10−15°. В южной части государства столбики термометров покажут 20−25° выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Также из-за осложнения погодных условий сегодня по всей территории страны ожидаются шквалы ветра 15−20 м/с.

Кроме того, по информации синоптиков в течение 18−20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики сообщали, что 18 сентября ожидается дождливая погода. Кратковременные дожди обещали почти по всей территории государства. Облачную, но прохладную погоду прогнозировали на Закарпатье и Прикарпатье.