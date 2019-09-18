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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Штормове попередження в Україні оголосив Гідрометцентр (КАРТА)

18 вер 2019, 08:39
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Гідрометцентр 18 вересня оголосив в Україні штормове попередження.

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Осінь принесла з собою серйозне похолодання, в більшості регіонів сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 10−15°. У південній частині держави стовпчики термометрів покажуть 20−25° вище нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Також через ускладнення погодних умов сьогодні по всій території країни очікуються шквали вітру 15−20 м/с.

Штормове попередження. Карта: Гідрометцентр

При цьому, за інформацією синоптиків, впродовж 18−20 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Штормове попередження. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 18 вересня очікується дощова погода. Короткочасні дощі обіцяли майже по всій території держави. Хмарну, але прохолодну погоду прогнозували на Закарпатті та Прикарпатті.

Джерело: Ракурс


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