Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Гідрометцентр 18 вересня оголосив в Україні штормове попередження.

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Осінь принесла з собою серйозне похолодання, в більшості регіонів сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 10−15°. У південній частині держави стовпчики термометрів покажуть 20−25° вище нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Також через ускладнення погодних умов сьогодні по всій території країни очікуються шквали вітру 15−20 м/с.

При цьому, за інформацією синоптиків, впродовж 18−20 вересня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 18 вересня очікується дощова погода. Короткочасні дощі обіцяли майже по всій території держави. Хмарну, але прохолодну погоду прогнозували на Закарпатті та Прикарпатті.