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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 18 вересня: синоптики прогнозують короткочасні опади майже по всій території держави (КАРТА)

17 вер 2019, 17:33
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Погода в Україні 18 вересня очікується дощова. Короткочасні дощі пройдуть майже по всій території держави.

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Без істотних опадів завтра лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер переважно очікується західний, 7−12 м/с, вдень в Україні будуть пориви 15−20 м/с. Температура повітря вночі 6−11°, вдень 10−15°. У південній частині держави вночі стовпчики термометрів покажуть 12−17°, вдень 20−25° вище нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 вересня очікується дощова. Температура вночі 9−11° за Цельсієм, вдень 12−14° тепла.

У Львові завтра йтиме дощ лише вночі, вдень — хмарність з проясненням. Температура повітря вночі 7−9° тепла, вдень 12−14° тепла.

В Одесі найближчої доби йтимуть дощі. Вночі температура повітря прогріється до 14−16° тепла, а вдень 19−21° вище нуля.

У Дніпрі 18 вересня прогнозується погода з опадами. Вночі температура повітря прогріється до 9−11° вище нуля, вдень прогнозують 13−15° тепла за Цельсієм.

У Харкові в середу дощитиме. Вночі температура повітря 9−11° тепла, вдень 14−16° вище нуля.

У Карпатах 18 вересня вночі дощ, а вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі 7−11° тепла, вдень 12−16° вище нуля.

Погода в Україні на 18 вересня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 18 вересня очікується доволі спокійна. Впродовж дня прогнозують невеликі збурення, магнітних бур не очікується.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 17 вересня синоптики прогнозували в Україні опади. Дощ обіцяли у західних, частині центральних та південних регіонів.

Джерело: Ракурс


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