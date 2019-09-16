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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 17 вересня: синоптики повідомили, де очікуються дощі (КАРТА)

16 вер 2019, 19:33
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Погода в Україні 17 вересня очікується дощовою у низці областей. Опади прогнозуються у західних, частині центральних та південних регіонів.

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Вночі температура повітря очікується від 7° тепла у західних областях до 17° вище нуля у південних регіонах. Вдень повітря прогріється до 15−25° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 17 вересня очікується хмарна, опадів не прогнозується. Температура вночі 9−11° за Цельсієм, вдень 16−18° тепла.

У Львові завтра дощитиме впродовж доби. Температура повітря вночі 8−10° тепла, вдень 15−17° тепла.

В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують вдень дощ, вночі без опадів. Вночі температура повітря прогріється до 15−17° тепла, а вдень 22−24° вище нуля.

У Дніпрі завтра дощитиме тільки вдень. Вночі температура повітря прогріється до 11−13° вище нуля, вдень прогнозують 17−19° тепла за Цельсієм.

У Харкові у вівторок буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень 18−20° вище нуля.

У Карпатах 17 вересня очікується дощова погода впродовж доби. Температура повітря вночі 8−10° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

Погода в Україні на 17 вересня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 17 вересня очікується доволі спокійна. Впродовж дня прогнозують невеликі збурення, магнітних бур не очікується.

Геомагнітна обстановка в Києві. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 16 вересня погоду в Україні обіцяли суху. Опади у виді дощу прогнозувалися у Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областей. Температура повітря вдень складе 20−27° тепла.

Джерело: Ракурс


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