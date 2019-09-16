На Донбасі затримали бойовика. Фото: Киев.Правда

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У Луганській області правоохоронці затримали колишнього учасника терористичної організації Луганська народна республіка.

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Зловмисник, який родом із Луганська, приєднався до проросійських терористів у 2015 році. Встановлено, що найманець зі зброєю в руках протистояв українській армії, брав участь у бойових діях. Про це 16 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що зловмисник «служив» у складі артилерійського підрозділу бойовиків, обстрілював позиції сил АТО. Затримали терориста під час його спроби перейти на підконтрольну українській владі територію.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, днями співробітники Національної поліції затримали у Луганській області бойовика самопроголошеної Луганської народної республіки. Зловмисник з 2104 року був водієм та доправляв техніку з Росії на Донбас.

Крім того, правоохоронці змогли затримати терориста ЛНР, який переховувався від українських силовиків у лісі. Виявилося, що зловмисник у 2014 році підірвав стратегічний Томашівський міст через річку Сіверський Донець між Лисичанському та Сєвєродонецьком.