Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n126862-obiednannya-bilorusi-ta-rf-minsk-sprostuvav-ideu-stvorennya-konfederatyvnoyi-derjavy.html

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Білорусь та Російська Федерація не створюватимуть конфедеративну державу, оскільки основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність.

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Інформація про створення Союзної держави між Білоруссю та РФ, яку раніше розповсюдили російські ЗМІ, є «журналістськими штампами». Про це 16 вересня заявила прес-секретар президента Білорусі Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт, повідомляє білоруське видання «Наша Нива».

Всі гучні терміни, що використовуються в наведеній статті: конфедерація, федерація і т. д., ми б запропонували оцінювати як вільні журналістські штампи. В цілому ж в інтеграційній роботі, яка зараз ведеться, сторони виходять з тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії, — зазначила представник Лукашенка.

За словами, Ейсмонт, Мінськ та Москва проводять лише ті переговори, які економічно доцільні обом країнам. Зазначила, що ніякі спільні органи не створюється, оскільки «країни до цього не готові».

Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв і голова уряду Білорусі Сергій Румас погодили проект «Програми дій Білорусі та РФ щодо реалізації положень договору про створення Союзної держави». ЗМІ повідомляли про те, що до весни 2021 року країни приймуть єдиний Податковий кодекс. У документі йдеться, що з січня 2022 року в Союзній державі будуть розмежовані питання щодо загального та національного предметів відання.