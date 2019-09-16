Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Известия

https://racurs.ua/n126862-obedinenie-belarusi-i-rf-minsk-oproverg-ideu-sozdaniya-konfederativnogo-gosudarstva.html

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Беларусь и Российская Федерация не будут создавать конфедеративное государство, поскольку в основе любых процессов лежит тезис о независимости.

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Информация о создании Союзного государства между Беларусью и РФ, которую ранее распространили российские СМИ, это всего лишь «журналистские штампы». Об этом 16 сентября заявила пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает белорусское издание «Наша Нива».

Все громкие термины, используемые в данной статье: конфедерация, федерация и т. д., мы бы предложили оценивать, как свободные журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия, — отметила представитель Лукашенко.

По словам Эйсмонт, Минск и Москва проводят только те переговоры, которые экономически целесообразны обеим странам. Отметила, что никакие совместные органы не создаются, поскольку «страны к этому не готовы».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас согласовали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». СМИ сообщали о том, что до весны 2021 года страны примут единый Налоговый кодекс. В документе говорится, что с января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены вопросы общего и национального предметов ведения.