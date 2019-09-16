Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Известия

Объединение Беларуси и РФ: Минск опроверг идею создания конфедеративного государства

16 сен 2019, 18:23
999

Беларусь и Российская Федерация не будут создавать конфедеративное государство, поскольку в основе любых процессов лежит тезис о независимости.

Loading...

Информация о создании Союзного государства между Беларусью и РФ, которую ранее распространили российские СМИ, это всего лишь «журналистские штампы». Об этом 16 сентября заявила пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, сообщает белорусское издание «Наша Нива».

Все громкие термины, используемые в данной статье: конфедерация, федерация и т. д., мы бы предложили оценивать, как свободные журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия, — отметила представитель Лукашенко.

По словам Эйсмонт, Минск и Москва проводят только те переговоры, которые экономически целесообразны обеим странам. Отметила, что никакие совместные органы не создаются, поскольку «страны к этому не готовы».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас согласовали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». СМИ сообщали о том, что до весны 2021 года страны примут единый Налоговый кодекс. В документе говорится, что с января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены вопросы общего и национального предметов ведения.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Объединение Беларуси и РФ: Минск опроверг идею создания конфедеративного государства

Власти Беларуси опровергли идею создания конфедеративного государства с Российской Федерацией и заявили, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости стран

Новости мира
18:23

Суд разрешил Нацсовету принимать решение о продлении или аннулировании лицензии канала «112 Украина»

Служители Фемиды позволили Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения о продлении или аннулировании лицензии. Таким образом чиновники самостоятельно будут решать судьбу канала «112 Украина»

Новости Украины
17:52
Новости партнеров
Загрузка...