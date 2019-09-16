Нацсовет сможет отобрать у «112 Украина» лицензию. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n126861-sud-razreshil-nacsovetu-prinimat-reshenie-o-prodlenii-ili-annulirovanii-licenzii-kanala-112.html

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Шестой апелляционный суд отказал телевизионному каналу «112 Украина» в апелляции и снял запрет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решение о продлении или аннулировании лицензии.

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Уже на ближайшем заседании Нацсовет сможет рассмотреть вопрос продолжения или прекращения лицензии телеканала «112 Украина». Об этом заявил адвокат Василий Сметана, 16 сентября сообщает «РБК-Украина».

На ближайших заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг или в четверг на следующей неделе, например, — отметил он.

По словам адвоката, если Нацсовет вынесет решение не в пользу «112 Украина», телеканал потеряет лицензию в тот же день.

Как известно, Нацсовет внепланово проверял компании ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Лидер ТВ», вещающие в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом «112 Украина».

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует осуществить проверку телеканала NewsOne относительно событий, связанных с организацией так называемого телемоста «Надо поговорить».