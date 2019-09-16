Ремонт дорог в Украине. Фото: Служба автомобильных дорог в Киевской области в Facebook

https://racurs.ua/n126860-pravitelstvo-ukrainy-v-2020-godu-potratit-na-dorogi-rekordnuu-summu.html

Ракурс

Финансирование дорожной отрасли в 2020 году предусматривает рекордный объем.

Loading...

В проект государственного бюджета на 2020 год объем финансирования дорожной отрасли составит 74,4 млрд грн. Об этом 16 сентября заявил министр инфраструктуры Владислав Крыклий, сообщает правительственный портал.

Отмечается, что дорожный фонд будет формироваться из 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Показатели поступлений, заложены в проекте госбюджета на следующий год, основанные на прогнозе макроэкономических показателей от мая 2019 года, который учитывает курс 28,2 грн за 1 долл.

В правительстве заявили, что в следующем году средства дорожного фонда направят на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения. На это предусмотрено 38 млрд грн. Еще 22,2 млрд грн направят на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Кроме того, 3,2 млрд грн пойдет на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения согласно государственных программ.

Напомним, Верховная Рада направила штрафы за перегруженные фуры в дорожный фонд, который создан в составе специального фонда государственного бюджета Украины.