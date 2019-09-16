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Вышинский не прилетел на суд в Киев, фото - Главком

Вышинский не прилетел на суд в Киев (ВИДЕО)

16 сен 2019, 17:22
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Руководитель информагентства РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский не прибыл на заседание суда, которое сегодня состоялось в Киеве.

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Его дело продолжат рассматривать 6 ноября, а сегодня заседание длилось несколько минут. Причина неявки подозреваемого в госизмене — состояние здоровья, сообщает «5 канал».

Российского пропагандиста, как известно, в начале сентября обменяли в формате «35 на 35». Его представитель заявил ходатайство о том, что Вышинский находится на стационарном лечении от 12 сентября.

Адвокат Андрей Доманский заверил, что его клиент обязательно прибудет 6 ноября на суд в Киев, поскольку после обмена Вышинский заверил, что вернется в Украину, чтобы доказать свою невиновность.

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, распространении материалов с призывами к насильственному изменению и захвату власти с разжиганием национальной вражды. Следствие считает, что он по заказу России вел информационно-подрывную работу относительно Вооруженных сил Украины. За это из Москвы получал 50 тыс. евро ежемесячно. Под стражей в Украине Вышинский находился один год и три месяца.


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