Вишинський не прилетів на суд до Києва, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n126859-vyshynskyy-ne-pryletiv-na-sud-do-kyieva-video.html

Ракурс

Керівник інформагенції РІА «Новости-Украина» Кирило Вишинський не прибув на засідання суду, яке сьогодні відбулося у Києві.

Loading...

Його справу продовжать розглядати 6 листопада, а сьогодні засідання тривало декілька хвилин. Причина неявки підозрюваного у держзраді — стан здоров’я, повідомляє «5 канал».

Російського пропагандиста, як відомо, на початку вересня обміняли у форматі «35 на 35». Його представник подав клопотання про те, що Вишинський перебуває на стаціонарному лікування від 12 вересня.

Адвокат Андрій Доманський запевнив, що його клієнт обов’язково прибуде 6 листопада на суд до Києва, оскільки після обміну Вишинський запевнив, що повернеться до України, аби довести свою невинуватість.

Кирила Вишинського затримали 15 травня 2018 року за підозрою у державній зраді, розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни та захоплення влади з розпалюванням національної ворожнечі. Слідство вважає, що він на замовлення Росії вів інформаційно-підривну роботу щодо Збройних сил України. За це з Москви отримував 50 тис. євро щомісяця. Під вартою в Україні Вишинський перебував один рік і три місяці.