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Вишинський не прилетів на суд до Києва, фото — Главком

Вишинський не прилетів на суд до Києва (ВІДЕО)

16 вер 2019, 17:22
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Керівник інформагенції РІА «Новости-Украина» Кирило Вишинський не прибув на засідання суду, яке сьогодні відбулося у Києві.

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Його справу продовжать розглядати 6 листопада, а сьогодні засідання тривало декілька хвилин. Причина неявки підозрюваного у держзраді — стан здоров’я, повідомляє «5 канал».

Російського пропагандиста, як відомо, на початку вересня обміняли у форматі «35 на 35». Його представник подав клопотання про те, що Вишинський перебуває на стаціонарному лікування від 12 вересня.

Адвокат Андрій Доманський запевнив, що його клієнт обов’язково прибуде 6 листопада на суд до Києва, оскільки після обміну Вишинський запевнив, що повернеться до України, аби довести свою невинуватість.

Кирила Вишинського затримали 15 травня 2018 року за підозрою у державній зраді, розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни та захоплення влади з розпалюванням національної ворожнечі. Слідство вважає, що він на замовлення Росії вів інформаційно-підривну роботу щодо Збройних сил України. За це з Москви отримував 50 тис. євро щомісяця. Під вартою в Україні Вишинський перебував один рік і три місяці.


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