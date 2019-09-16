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Ейнар Еюпов, фото: Сейдамет Мустафаєв

Окупація Криму: тіло зниклого торік кримського татарина знайшли в лісі — активіст

16 вер 2019, 17:21
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У Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму в районі села Зарічне знайшли тіло кримського татарина Ейнара Еюпова, котрий зник у серпні минулого року.

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Тіло в лісі виявила місцева жителька, котра здійснювала випас кіз. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив активіст Сейдамет Мустафаєв.

Зазначається, що на місті виявлення тіла Еюпова знайшли лише його одяг та останки не всіх кісток.

Похорони Еюпова відбудуться завтра.

Він зник 6 серпня 2018 року. Того дня вранці пішов з дому, а приблизно в 11−12 годині дня зв’язок з ним зник. З того часу і до сьогодні про його долю не було відомостей.

Окрім Еюпова, до сьогодні в тимчасово окупованому Криму ще 16 осіб вважалися зниклими безвісти, 12 з них є кримськими татарами.

Нагадаємо, у червні 2016 року глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв про 22 зниклих кримських татар, чотирьох з яких згодом знайшли мертвими.

Джерело: Ракурс


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