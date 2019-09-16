Эйнар Эюповой, фото: Сейдамет Мустафаев

https://racurs.ua/n126858-okkupaciya-kryma-telo-ischezlo-v-proshlom-godu-krymskogo-tatarina-nashli-v-lesu-aktivist.html

Ракурс

В Бахчисарайском районе временно оккупированного Крыма в районе села Заречное нашли тело крымского татарина Эйнара Эюповой, который исчез в августе прошлого года.

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Тело в лесу обнаружила местная жительница, которая осуществляла выпас коз. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил активист Сейдамет Мустафаев.

Отмечается, что на месте обнаружения тела Эюповой нашли только его одежду и останки не всех костей.

Похороны Эюпового состоятся завтра.

Он исчез 6 августа 2018 года. В тот день утром ушел из дома, а примерно в 11−12 часов дня связь с ним пропала. С тех пор и по сей день о его судьбе не было сведений.

Кроме Эюповой, до сих пор во временно оккупированном Крыму еще 16 человек считались пропавшими без вести, 12 из них являются крымскими татарами.

Напомним, в июня 2016 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал о 22 пропавших крымских татарах, четверо из которых впоследствии нашли мертвыми.