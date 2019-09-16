Модель позирует на фоне Нового моста в Днепре. Фото: Анна Минюкова в Instagram

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Трех должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время ремонта Нового моста, а также должностное лицо, осуществлявшего технический надзор, объявили в розыск.

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Разыскиваются заместитель городского головы Дмитрия Филатова, два начальника управления городского совета и лицо, осуществлявшее технических надзор, в связи со скрытностью от следствия. Ранее должностным лицам городского совета и предприятию-подрядчику сообщено о подозрении в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время осуществления ремонта Нового моста в Днепре. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн. грн. избрана учредителю общества-подрядчика, что осуществляло ремонтные работы. Начальника участка поместили в СИЗО, суд определил залог в размере 1 млн грн.

Напомним, 12 августа прокуратура Днепропетровской области заявила о проверке в отношении возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта моста в Днепре. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На днях, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проверил качество Нового моста в Днепре. Глава государства возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.