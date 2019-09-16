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Ракурс
В Луганской области рухнула крыша многоквартирного дома, фото — Нацполиция

В Луганской области рухнула крыша многоквартирного дома (ФОТО)

16 сен 2019, 16:55
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В Лисичанске Луганской области произошло чрезвычайное происшествие: в одном из жилых многоквартирных домов обрушилась крыша и потолок.

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Инцидент произошел сегодня по улице Потапенко, в доме № 285. Данных о пострадавших не поступало, сообщила спикер облуправления Нацполиции Татьяна Погукай в Facebook.

Сейчас полицейские дежурят возле дома с целью обеспечения правопорядка и предотвращения правонарушений, пока органы местного самоуправления примут решение, можно ли жителям аварийного дома оставаться в здании.

В Луганской области рухнула крыша многоквартирного дома, фото — Нацполиция

Между тем пользователи интересуются в комментариях, действительно ли речь идет о жилом доме, поскольку на фото изображено запущенное здание, которое скорее напоминает «заброшку».

В Луганской области рухнула крыша многоквартирного дома, фото — Нацполиция

В Луганской области рухнула крыша многоквартирного дома, фото — Нацполиция

Напомним, 28 августа в Дрогобыче обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. В результате трагедии погибли восемь человек, в том числе пятилетний ребенок. С травмами в больницу были госпитализированы еще семь пострадавших.

Источник: Ракурс


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