У Луганській області впав дах багатоквартирного будинку, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n126856-u-luganskiy-oblasti-vpav-dah-bagatokvartyrnogo-budynku-foto.html

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У Лисичанську Луганської області сталася надзвичайна пригода: в одному з житлових багатоквартирних будинків обвалився дах і стеля.

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Інцидент стався сьогодні по вулиці Потапенко, в будинку № 285. Даних про потерпілих не надходило, повідомила спікер облуправління Нацполіціі Тетяна Погукай у Facebook.

Зараз поліцейські чергують біля будинку, доки органи місцевого самоврядування приймуть рішення, чи можна жителям аварійного будинку залишатися в будівлі.

Тим часом користувачі цікавляться в коментарях, чи справді йдеться про житловий будинок, оскільки на фото зображено запущену будівлю, яке більше нагадує закинуте житло.

Нагадаємо, 28 серпня в Дрогобичі обвалився під’їзд житлового багатоквартирного будинку. В результаті трагедії загинули вісім осіб, у тому числі п’ятирічна дитина. З травмами до лікарні привезли ще сімох постраждалих.