Жан Беленюк, фото: НОК Украины

https://racurs.ua/n126855-deputat-iz-slugi-naroda-stal-chempionom-mira-po-borbe.html

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Жан Беленюк, известный украинский спортсмен и с недавних пор народный депутат из фракции политсилы «Слуга народа», победил в финале чемпионата мира по борьбе, который проходит в казахстанском городе Нур-Султане.

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В напряженном финальном поединке по греко-римской борьбе Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, со счетом 2:1 одолел представителя Венгрии Виктора Льоренца. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Попав в полуфинал этих соревнований после победы над немецким спортсменом Денисом Максимилианом Кудлом, тоже со счетом 2:1 несколько дней назад, Беденюк обеспечил себе олимпийскую лицензию для участия в Олимпиаде-2020, которая состоится в следующем году в столице Японии Токио.

Ранее он заявлял, что после Олимпиады-2020 планирует завершить спортивную карьеру.

В парламент Беленюк попал по спискам партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля.

Добавим, что сегодня утром во время согласительного совета парламента спикер Дмитрий Разумков приветствовал Беленюк и пожелал ему «побед в спорте и в Раде».

Напомним, в начале августа Беленюк вляпался в сексистский скандал.