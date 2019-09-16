Жан Беленюк, фото: НОК України

https://racurs.ua/ua/n126855-deputat-iz-slugy-narodu-stav-chempionom-svitu-z-borotby.html

Ракурс

Жан Беленюк, відомий український спортсмен та віднедавна народний депутат із фракції політсили «Слуга народу», переміг у фіналі чемпіонату світу з боротьби, котрий відбувається у казахстанському місті Нур-Султані.

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У напруженому фінальному поєдинку з греко-римської боротьби Беленюк, котрий виступає у ваговій категорії до 87 кг, з рахунком 2:1 здолав представника Угорщини Віктора Льоренца. Про це повідомляє перс-служба Національного олімпійського комітету України.

Потрапивши до півфіналу цих змагань після перемоги над німецьким спортсменом Денисом Максиміліаном Кудлом, теж з рахунком 2:1 кілька днів тому, Беденюк забезпечив собі олімпійську ліцензію для участі в Олімпіаді-2020, котра відбудеться наступного року в столиці Японії Токіо.

Раніше він заявляв, що після Олімпіади-2020 планує завершити спортивну кар'єру.

До парламенту Беленюк потрапив за списками партії «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах, котрі відбулися в Україні 21 липня.

Додамо, що сьогодні вранці під час погоджувальної ради парламенту спікер Дмитро Разумков вітав Беленюка й побажав йому «перемог в спорті та в Раді».

Нагадаємо, на початку серпня Беленюк вляпався у сексистський скандал.