Вибухи в Саудівській Аравії ненадовго підтримають курс рубля, фото — EPA

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Російські фінансисти вважають, що вибухи на нафтопереробних заводах у Саудівській Аравії ненадовго підтримають курс рубля. На їхню думку, курс долара тільки до кінця тижня буде перебувати в районі 64 рублів, а згодом збільшиться.

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Підтримує валюту Росії зростання нафтових котирувань через дворазове падіння видобутку нафти в Саудівській Аравії, вважають експерти.

На тлі зростання нафтових котирувань очікувано зміцнився і рубль. Сьогодні удень курс долара впав до 64,1 рубля, євро — до 70,8 рубля. Однак експерти попереджають, що дана підтримка носить короткостроковий ефект, оскільки потенціал обмежений дією російського бюджетного правила (доходи від продажу нафти, яка дорожча 41,6 дол. за барель, спрямовуються у резерви).

У ніч на 14 вересня два підприємства національної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco були атаковані дронами. Відповідальність за напад взяв рух «Ансар Аллах». У результаті нападу видобуток нафти в країні впав вдвічі.

Після відкриття торгів на лондонській біржі ICE 16 вересня ціни на нафту показали різке зростання — вартість листопадових ф’ючерсів на Brent досягла 65,26 дол. за барель (+8,4%). Saudi Aramco скоротила видобуток нафти на 5,7 млн ​​барелів на добу, а це більше половини від усього видобутку в Саудівській Аравії і 5% від світового обсягу. Це призвело до стрибка цін на нафту на 5−10 дол. за барель.

Подальша динаміка, на думку експертів, буде залежати кількох чинників, пов’язаних з відновленням інфраструктури в Саудівській Аравії і ескалацією конфлікту на Близькому Сході. Запаси Саудівської Аравії дозволяють їй якийсь час підтримувати експорт на колишньому рівні. Крім того, брак нафти на ринку вже зголосилися компенсувати США.

Портфельний керуючий ІК QBF Денис Іконніков розповів, що президент США Трамп дозволив відкрити стратегічні нафтові резерви для підтримки ринку, тому відновлення пошкодженої інфраструктури в Саудівській Аравії може привести до зворотного ефекту — надлишку нафти на ринку.