Інцидент стався цієї ночі

https://racurs.ua/ua/n126853-u-kyievi-oblyly-kyslotou-kilka-desyatkiv-avtomobiliv-video.html

Ракурс

У Києві цієї ночі в районі станції метро «Славутич», де розташовані житлові комплекси «Зарічний», «Славутич» та «Рів'єра», невідомі особи кислотою облили низку припаркованих автомобілів.

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Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ оперативний».

Постраждалі автівки ще підраховують, проте вже відомо про близько 30 облитих кислотою транспортних засобів.

Кислота роз’їла на автомобілях все аж до металу, — наголошується в повідомленні.

Причини виникнення інциденту наразі не відомі. Зазначається, що усі постраждалі автомобілі начебто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху й не заважали пішоходам чи проїзду інших транспортних засобів.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Дарницькому районі Києва облили кислотою 15 автомобілів. Внаслідок цього інциденту на транспортних засобах було пошкоджене лакофарбове покриття. Ще один подібний інцидент стався у Дарницькому районі Києва в середині вересня минулого року.