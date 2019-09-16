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Інцидент стався цієї ночі

У Києві облили кислотою кілька десятків автомобілів (ВІДЕО)

16 вер 2019, 16:26
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У Києві цієї ночі в районі станції метро «Славутич», де розташовані житлові комплекси «Зарічний», «Славутич» та «Рів'єра», невідомі особи кислотою облили низку припаркованих автомобілів.

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Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ оперативний».

Постраждалі автівки ще підраховують, проте вже відомо про близько 30 облитих кислотою транспортних засобів.

Кислота роз’їла на автомобілях все аж до металу, — наголошується в повідомленні.

Причини виникнення інциденту наразі не відомі. Зазначається, що усі постраждалі автомобілі начебто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху й не заважали пішоходам чи проїзду інших транспортних засобів.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Дарницькому районі Києва облили кислотою 15 автомобілів. Внаслідок цього інциденту на транспортних засобах було пошкоджене лакофарбове покриття. Ще один подібний інцидент стався у Дарницькому районі Києва в середині вересня минулого року.


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