Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Президенти України та Словаччини. Фото: president.gov.ua

Україна та Словаччина готують двосторонню угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції — Зеленський

16 вер 2019, 16:23
999

Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словаччиною у низці проектів.

Loading...

Очікується, що країни у найближчому майбутньому підпишуть двосторонні угоди щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту «Ужгород». Про це 16 вересня заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, повідомила прес-служба глави держави.

Крім того, сторони обговорили підготовку двосторонньої угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

У мене дуже добрі враження від сьогоднішніх перемовин з пані президентом. Пані президент має європейське бачення майбутнього, вірить у цінності ліберальної демократії та добре розуміє, що безпека та мир в Україні — це безпека й мир у Європі, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленский розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату». Глава держави вважає, що головним ймовірним рішенням «нормандського саміту» буде остаточний обмін усіх українських полонених.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Об'єднання Білорусі та РФ: Мінськ спростував ідею створення конфедеративної держави

Влада Білорусі спростувала ідею створення конфедеративної держави з Російською Федерацією й заявила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність країн

Світові новини
18:23

Суд дозволив Нацраді приймати рішення щодо продовження або анулювання ліцензії каналу «112 Україна»

Служителі Феміди дозволили Нацраді з питань телебачення і радіомовлення приймати рішення щодо продовження або анулювання ліцензії. Таким чином чиновники самостійно вирішать долю каналу «112 Україна»

Новини України
17:52
Новини партнерів
Загрузка...