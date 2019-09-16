Президенти України та Словаччини. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126852-ukrayina-ta-slovachchyna-gotuut-dvostoronnu-ugodu-pro-pracevlashtuvannya-ta-spivrobitnyctvo.html

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Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словаччиною у низці проектів.

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Очікується, що країни у найближчому майбутньому підпишуть двосторонні угоди щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту «Ужгород». Про це 16 вересня заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, повідомила прес-служба глави держави.

Крім того, сторони обговорили підготовку двосторонньої угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

У мене дуже добрі враження від сьогоднішніх перемовин з пані президентом. Пані президент має європейське бачення майбутнього, вірить у цінності ліберальної демократії та добре розуміє, що безпека та мир в Україні — це безпека й мир у Європі, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленский розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату». Глава держави вважає, що головним ймовірним рішенням «нормандського саміту» буде остаточний обмін усіх українських полонених.