Президенты Украины и Словакии. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126852-ukraina-i-slovakiya-gotovyat-dvustoronnee-soglashenie-o-trudoustroystve-i-sotrudnichestve-v-sfere.html

Ракурс

Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словакией в ряде проектов.

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Ожидается, что страны в ближайшем будущем подпишут двусторонние соглашения по совместному контролю на украинско-словацкой границе и по восстановлению полноценного функционирования аэропорта «Ужгород». Об этом 16 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, стороны обсудили подготовку двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

У меня очень хорошие впечатления от сегодняшних переговоров с госпожой президентом. Госпожа президент имеет европейское видение будущего, верит в ценности либеральной демократии и хорошо понимает, что безопасность и мир в Украине — это безопасность и мир в Европе, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи лидеров «нормандского формата». Глава государства считает, что главным вероятным решением «нормандского саммита» будет окончательный обмен всех украинских пленных.