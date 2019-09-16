Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президенты Украины и Словакии. Фото: president.gov.ua

Украина и Словакия готовят двустороннее соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции — Зеленский

16 сен 2019, 16:23
999

Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словакией в ряде проектов.

Loading...

Ожидается, что страны в ближайшем будущем подпишут двусторонние соглашения по совместному контролю на украинско-словацкой границе и по восстановлению полноценного функционирования аэропорта «Ужгород». Об этом 16 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, стороны обсудили подготовку двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

У меня очень хорошие впечатления от сегодняшних переговоров с госпожой президентом. Госпожа президент имеет европейское видение будущего, верит в ценности либеральной демократии и хорошо понимает, что безопасность и мир в Украине — это безопасность и мир в Европе, — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи лидеров «нормандского формата». Глава государства считает, что главным вероятным решением «нормандского саммита» будет окончательный обмен всех украинских пленных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Объединение Беларуси и РФ: Минск опроверг идею создания конфедеративного государства

Власти Беларуси опровергли идею создания конфедеративного государства с Российской Федерацией и заявили, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости стран

Новости мира
18:23

Суд разрешил Нацсовету принимать решение о продлении или аннулировании лицензии канала «112 Украина»

Служители Фемиды позволили Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения о продлении или аннулировании лицензии. Таким образом чиновники самостоятельно будут решать судьбу канала «112 Украина»

Новости Украины
17:52
Новости партнеров
Загрузка...