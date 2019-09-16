В Киеве избили сотрудника полиции. Фото: Магсити74

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Ракурс

Нападение на полицейского произошло в Киеве, правоохранитель был вынужден применить оружие.

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Происшествие случилось 16 сентября в Дарницком районе столицы. Около 1.00 сотрудник полка полиции особого назначения № 2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и ругань — это компания молодых людей распивала спиртное. Правоохранитель попросил их вести себя тише, показал удостоверение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Один из парней начал разговор с правоохранителем, а кто-то из компании молодых людей ударил его сзади по голове и брызнул с газом в лицо. После этого травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и выстрелил сначала вверх, а потом в ногу одному из нападавших.

Три человека сбили полицейского с ног и начали избивать. На помощь правоохранителю пришла охрана местного магазина. Полицию и скорую помощь вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

Пострадавших госпитализировали, у полицейского врачи диагностировали многочисленные гематомы и травмы тела, а также сломанные два ребра. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Пострадавший хулиган, который получил огнестрельное ранение, находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Парней, избивших полицейского, задержали. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 сентября полиция Харькова задержала трех участников массовых беспорядков, которые произошли во время ЛГБТ-парада на улице Рымарской. Всего в полицейское отделение были доставлены 17 нарушителей, но только троих из них полиция задержала. По данным правоохранителей, в результате действий задержанных пострадали два полицейских. В сторону силовиков группа молодых людей распылила слезоточивый газ.