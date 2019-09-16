У Києві побили співробітника поліції. Фото: Магсити74

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Ракурс

Напад на поліцейського стався у Києві, правоохоронець був змушений застосувати зброю.

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Подія трапилася 16 вересня у Дарницькому районі столиці. Близько 1.00 співробітник полку поліції особливого призначення № 2 після несення служби повертався додому. У дворі будинку він почув голосну музику та лайку — це компанія молодих людей розпивала спиртне. Правоохоронець попросив їх поводитися тихіше, показав посвідчення. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Києві.

Один із молодиків почав розмову з правоохоронцем, а хтось із компанії молодих людей вдарив його ззаду по голові та бризнув з газом в обличчя. Після цього травмований спецпризначенець дістав власний зареєстрований травматичний пістолет та вистрілив спочатку вгору, а потім у ногу одному з нападників.

Троє осіб збили правоохоронця з ніг та почали гамселити. На поміч поліцейському прийшла охорона місцевого магазину. Поліцію та швидку допомогу викликала одна із дівчат, котра була в компанії правопорушників.

Потерпілих госпіталізували, у правоохоронця лікарі діагностували численні гематоми та травми тіла, а також переламані два ребра. Наразі він проходить додаткові медичні обстеження. Постраждалий хуліган, який дістав вогнепальне поранення, перебуває у лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Молодиків, які побили поліцейського, затримали. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 вересня поліція Харкова затримала трьох учасників масових заворушень, які сталися під час ЛГБТ-параду на вулиці Римарській. Всього в поліцейське відділення були доставлені 17 порушників, але тільки трьох з них поліція затримала. За даними правоохоронців, в результаті дій затриманих постраждали двоє поліцейських. У бік силовиків група молодих людей розпорошила сльозогінний газ.