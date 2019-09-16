Ахметов отримає супербонус від УЕФА за історичні досягнення "Шахтаря" в єврокубках, фото — Трибуна

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Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов може розраховувати на супербонус від УЕФА за історичні досягнення його клубу в єврокубках за останні 10 років.

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Журналісти Kicker підрахували суми, які належать до виплати цьогорічним учасникам групового раунду Ліги чемпіонів. Це новий бонус від УЄФА, який асоціація розраховує за історичні досягнення команд впродовж минулих 10 років.

Чемпіон України увійшов до перших 15 команд Європи, яким належать найбільші суми. «Шахтар» отримає 21,05 млн євро. Київське «Динамо», яке також вдало виступало в єврокубках в минулі 10 років, не отримає грошей, оскільки не вийшло до групового етапу цьогорічної Ліги чемпіонів.

Всього УЄФА сплатить грандам європейського футболу 585 млн. Найбільше отримає мадридський «Реал» — 35,46 млн євро.

Наразі «гірники» після переможного матчу в УПЛ проти «Зорі» (4:3) готуються до старту в Лізі чемпіонів. Команда Ріната Ахметова 18 вересня прийме у Харкові «Манчестер Сіті». Ажіотаж навколо матчу неймовірний. Наприкінці минулого тижня в «Шахтарі» повідомили, що у касах залишалися тільки 10 тис. квитків.