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МОЗ планує створити Офіс пацієнта

Офіс пацієнта планує створити Міністерство охорони здоров’я

16 вер 2019, 15:41
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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України планує створити Офіс пацієнта. З його допомогою буде здійснюватися комунікація пацієнтів з МОЗ.

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Про це під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі заявила новий міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє видання «Сегодня».

За словами Скалецької, діяльність цього офісу буде спрямована на те, щоб вся комунікація «здійснюється не через вулицю, дзвінки, а через один структурований інструмент».

Очолювати Офіс пацієнта буде міністр. Також ця структура матиме секретаріат, який буде організовувати його роботу.

Це буде та точка комунікації, з якої потім будуть виходити всі необхідні для пацієнтів рішення, системні зміни, — заявила Скалецька.

Також Скалецька пообіцяла, що пріоритетом роботи Міністерства охорони здоров’я буде безпека пацієнта і захист його прав.

Нагадаємо, на початку вересня Скалецька розповіла про пріоритети на найближчий час. Серед них — вирівнювання зарплати лікарів, розблокування закону про трансплантологію і збільшення доступності для населення системи охорони здоров’я.


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