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Минздрав планирует создать Офис пациента

Офис пациента планирует создать Министерство здравоохранения

16 сен 2019, 15:41
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Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента. С его помощью будет осуществляться коммуникация пациентов с Минздравом.

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Об этом во время сегодняшней онлайн-встречи заявила новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает издание «Сегодня».

По словам Скалецкой, деятельность этого офиса будет направлена на то, чтобы вся коммуникация «осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент».

Возглавлять Офис пациента будет министр. Также эта структура будет иметь секретариат, который будет организовывать его работу.

Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения, — заявила Скалецкая.

Также Скалецкая пообещала, что приоритетом работы Минздрава будет безопасность пациента и защита его прав.

Напомним, в начале сентября Скалецкая рассказала о приоритетах на ближайшее время. Среди них — выравнивание зарплаты врачей, разблокирование закона о трансплантологии и увеличение доступности для населения системы здравоохранения.


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