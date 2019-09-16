Архиепископ Климент призвал включить в список на обмен политзаключенных Дудку и Давыденко. Фото: СПЖ

https://racurs.ua/n126848-arhiepiskop-kliment-prizval-vkluchit-v-spisok-na-obmen-politzakluchennyh-dudku-i-davydenko.html

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В список на обмен пленными между Украиной и Россией необходимо включить украинских политзаключенных Владимира Дудку и Константина Давыденко. С таким заявлением выступил духовный лидер украинцев в Крыму, архиепископ Климент.

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Во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве архиепископ заявил, что Дудка находится в очень тяжелом физическом состоянии.

Эти два человека сейчас находятся в Симферопольском суде. Процессы закончены, им вынесены приговоры. И я бы очень просил президента Украины, главу СБУ, омбудсмена по правам человека, чтобы эти две фамилии были в списках на обмен, и чтобы они смогли вернуться в Украину. И для этого мне нужна поддержка медиа, поскольку эти имена почти не звучали, — сказал он.

Также Климент добавил, что в российских тюрьмах остается большое количество крымских татар, которые отбывают сроки по сфабрикованным делам. По словам архиепископа, их задерживали за то, что они просто молились дома. Такие действия, по версии российских силовиков, нарушают так называемый «закон Яровой», согласно которому дома запрещено молиться.

А этим татарам просто не нашлось места в мечети и их за это судят, — отметил архиепископ.

Давыденко суд в оккупированном Крыму приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима. Его обвинили в якобы шпионаже в пользу украинских спецслужб. Дудка приговорен в оккупированном Севастополе к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в якобы подготовке терактов в Крыму.

«Закон Яровой» включает в себя два законопроекта, которые имеют антитеррористическую направленность. Они были приняты в России в июле 2016 года. Закон, в частности, обязал операторов мобильной связи хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней.

Напомним, что Владимир Балух, освобожденный из российского заключения украинец, рассказал о первых днях прибывания в СИЗО в России. По его словам, там над ним издевались и избивали.​