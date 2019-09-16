Протесты в Гонконге: снова задержаны около сотни человек, 18 из них ранены. Фото: Bloomberg

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Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой накануне. В ходе столкновений между митингующими и полицией были задержаны 89 человек, 18 из них получили ранения.

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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии, и на главной магистрали, проходящей через район Харкорт-роуд, сообщает Reuters.

Местные силовые ведомства утверждают, что протестующие угрожали безопасности сотрудников полиции и представителей общественности: бросали бензиновые бомбы, вступали в уличные драки с полицейскими, а также прорвались в один из торговых центров.

Несколько гонконгских предприятий и станций метро были закрыты в воскресенье из-за столкновений, но сегодня они возобновили свою работу.

Демонстрации в Гонконге продолжаются несмотря на то, что 4 сентября глава исполнительной власти Кэрри Лэм официально отозвала спорный законопроект об экстрадиции на материковый Китай, который и был первопричиной многомесячных протестов.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Гонконге во время массовых протестов также происходили столкновения между полицией и демонстрантами. В результате 19 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.