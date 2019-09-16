Протести у Гонконзі: знову затримано близько сотні осіб, 18 із них поранені. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n126847-protesty-u-gonkonzi-znovu-zatrymano-blyzko-sotni-osib-18-iz-nyh-poraneni-foto.html

Ракурс

Протести у Гонконзі спалахнули з новою силою напередодні. Під час сутичок між мітингувальниками та поліцією було затримано 89 осіб, 18 із них дістали поранення.

Loading...

Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ, аби розігнати демонстрантів у Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії, та на головній магістралі, що пролягає через район Харкорт-роуд, повідомляє Reuters.

Місцеві силові відомства стверджують, що учасники протестів загрожували безпеці співробітників поліції та представників громадськості: кидали бензинові бомби, вступали у вуличні бійки з поліцейськими, а також прорвалися до одного з торговельних центрів.

Кілька гонконзьких підприємств і станцій метро призупинили роботу в неділю через сутички, але сьогодні вони працюють у штатному режимі.

Демонстрації у Гонконзі тривають попри те, що 4 вересня голова виконавчої влади Керрі Лем офіційно відкликала спірний законопроект про екстрадицію на материковий Китай, який і був першопричиною багатомісячних протестів.

Раніше повідомлялося, що 8 вересня в Гонконзі під час масових протестів також відбувалися сутички між поліцією та демонстрантами. Як наслідок, 19 осіб було госпіталізовано з пораненнями різного ступеня тяжкості.