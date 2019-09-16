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Протести у Гонконзі: знову затримано близько сотні осіб, 18 із них поранені. Фото: Bloomberg

Протести у Гонконзі: знову затримано близько сотні осіб, 18 із них поранені (ФОТО)

16 вер 2019, 15:09
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Протести у Гонконзі спалахнули з новою силою напередодні. Під час сутичок між мітингувальниками та поліцією було затримано 89 осіб, 18 із них дістали поранення.

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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ, аби розігнати демонстрантів у Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії, та на головній магістралі, що пролягає через район Харкорт-роуд, повідомляє Reuters.

Місцеві силові відомства стверджують, що учасники протестів загрожували безпеці співробітників поліції та представників громадськості: кидали бензинові бомби, вступали у вуличні бійки з поліцейськими, а також прорвалися до одного з торговельних центрів.

Кілька гонконзьких підприємств і станцій метро призупинили роботу в неділю через сутички, але сьогодні вони працюють у штатному режимі.

Протести у Гонконзі: автомобіль із водяною гарматою розпорошує синій барвник, аби розігнати демонстрантів в Адміралтейському районі. Фото: Кайл Лам / Bloomberg

Протести у Гонконзі: демонстранти марширують дорогою Хеннессі в районі Козуей Бей. Фото: Кайл Лам / Bloomberg

Демонстрації у Гонконзі тривають попри те, що 4 вересня голова виконавчої влади Керрі Лем офіційно відкликала спірний законопроект про екстрадицію на материковий Китай, який і був першопричиною багатомісячних протестів.

Раніше повідомлялося, що 8 вересня в Гонконзі під час масових протестів також відбувалися сутички між поліцією та демонстрантами. Як наслідок, 19 осіб було госпіталізовано з пораненнями різного ступеня тяжкості.


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