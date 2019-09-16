Архієпископ Климент закликав включити в список на обмін політв'язнів Дудку і Давиденка. Фото: СПЖ

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Ракурс

У список на обмін полоненими між Україною і Росією необхідно включити українських політв’язнів Володимира Дудку і Костянтина Давиденка. З такою заявою виступив духовний лідер українців у Криму, архієпископ Климент.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві архієпископ заявив, що Дудка знаходиться в дуже важкому фізичному стані.

Ці дві людини зараз знаходяться в Сімферопольському суді. Процеси закінчені, їм винесені вироки. І я б дуже просив президента України, голову СБУ, омбудсмена з прав людини, щоб ці два прізвища були у списках на обмін, і щоб вони змогли повернутися в Україну. І для цього мені потрібна підтримка медіа, оскільки ці імена майже не звучали, — сказав він.

Також Климент додав, що в російських в’язницях залишається велика кількість кримських татар, які відбувають терміни по сфабрикованих справах. За словами архієпископа, їх затримували за те, що вони просто молилися вдома. Такі дії, за версією російських силовиків, порушують так званий «Закон Ярової», згідно з яким вдома заборонено молитися.

А цим татарам просто не знайшлося місця в мечеті і їх за це судять, — зазначив архієпископ.

Давиденка суд в окупованому Криму засудив до 10,5 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в нібито шпигунстві на користь українських спецслужб. Дудка засуджений в окупованому Севастополі до 14 років позбавлення волі. Його визнали винним у нібито підготовці терактів в Криму.

«Закон Ярової» включає в себе два законопроекти, які мають антитерористичну спрямованість. Вони були прийняті в Росії в липні 2016 року. Закон, зокрема, зобов’язав операторів мобільного зв’язку зберігати весь інтернет-трафік користувачів за останні 30 днів.

Нагадаємо, що Володимир Балух, звільнений з російського ув’язнення українець, розповів про перші дні перебування у СІЗО в Росії. За його словами, там над ним знущалися і били.​