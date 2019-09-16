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Ахметов получит супербонус от УЕФА за исторические достижения "Шахтера" в еврокубках, фото — Трибуна

Ахметов получит супербонус от УЕФА за исторические достижения «Шахтера» в еврокубках

16 сен 2019, 15:51
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Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов может рассчитывать на супербонус от УЕФА за исторические достижения его клуба в еврокубках за последние 10 лет.

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Журналисты Kicker подсчитали суммы, причитающиеся к выплате нынешним участникам группового раунда Лиги чемпионов. Это новый бонус от УЕФА, который ассоциация рассчитывает за исторические достижения команд в течение прошлых 10 лет.

Ахметов получит супербонус от УЕФА за исторические достижения "Шахтера" в еврокубках, фото — Kikker

Чемпион Украины вошел в число первых 15 команд Европы, которым принадлежат наибольшие суммы. «Шахтер» получит 21,05 млн евро. Киевское «Динамо», которое также удачно выступало в еврокубках в прошлые 10 лет, не получит денег, поскольку не вышло в групповой этап нынешней Лиги чемпионов.

Всего УЕФА заплатит грандам европейского футбола 585 млн. Больше всего получит мадридский «Реал» — 35,46 млн евро.

Сейчас «горняки» после победного матча в УПЛ против «Зари» (4:3) готовятся к старту в Лиге чемпионов. Команда Рината Ахметова 18 сентября примет в Харькове «Манчестер Сити». Ажиотаж вокруг матча невероятный. В конце прошлой недели в «Шахтере» сообщили, что в кассах оставались только 10 тыс. билетов.

Источник: Ракурс


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