Капитан донецкого «Шахтера» Тайсон. Фото: footboom.net

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Ракурс

Капитан донецкого «Шахтера» Тайсон получил сотрясение мозга в матче 7-го тура Украинской премьер-лиги.

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В середине второго тайма против луганской «Зари» бразильский футболист упал на газон и случайно получил удар в голову коленом от одноклубника Исмаили. От удара у капитана «горняков» запал язык и одноклубникам пришлось его спасать. Инцидент произошел на 70-й минуте. Матч транслировали украинские СМИ.

После того, как футболисту оказали первую медицинскую помощь на поле, Тайсона на карете скорой помощи доставили в госпиталь.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на помощника главного тренера «Шахтера» Витор Северина, сейчас Тайсон чувствует себя лучше. Точная информация о состоянии его здоровья будет известна после обследования.

Он получил неприятный удар коленом в голову, но сейчас чувствует себя лучше. У него болит голова, — отметил тренер.

В сегодняшнем поединке «Шахтер» обыграл «Зарю» в зрелищном матче. Поединок завершился со счетом 4:3.

Пока неизвестно, сыграет ли Тайсон в следующем футбольном матче за «Шахтер». В среду, 18 сентября, «горняки» сыграют против Манчестер Сити в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Напомним, донецкий «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2019−2020 годов сыграет с английским «Манчестер Сити», хорватским «Динамо» и итальянской «Аталантой».