Сына Усамы бен Ладена ликвидировали военные США. Фото: CIA

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Ракурс

Сын террориста Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит американским спецназом.

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Информацию о ликвидации потомка самого известного террориста подтвердил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По словам президента, убитый отвечал за планирование действий «Аль-Каиды» и связи с другими террористическими организациями. Об этом 14 сентября сообщает Reuters.

Хозяин Белого дома отметил, что Хамза бен Ладен был убит американским спецназом в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. Трамп высказал уверенность, что смерть боевика подорвет дух террористов.

Ликвидация Хамзы бен Ладена не только оставит «Аль-Каиду» важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки, — подчеркнул американский презент.

Напомним, в июле 2019 года Белый дом получил разведывательные данные о смерти сына ликвидированного американским спецназом в 2011 году главаря террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.

Тогда не сообщалось о том, когда и где умер Хамза бен Ладен. Также было неизвестно, сыграли ли Соединенные Штаты Америки какую-то роль в смерти сына террориста № 1. В Вашингтоне тогда не подтвердили информацию о смерти младшего бен-Ладена.