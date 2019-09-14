Сина Осами бен Ладена ліквідували військові США. Фото: CIA

https://racurs.ua/ua/n126786-tramp-pidtverdyv-likvidaciu-syna-terorysta-osamy-ben-ladena.html

Ракурс

Син терориста Осами бен Ладена Хамза бен Ладен був вбитий американським спецназом.

Loading...

Інформацію про ліквідацію нащадка найвідомішого терориста підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. За словами президента, вбитий відповідав за планування дій «Аль-Каїди» та зв’язки з іншими терористичними організаціями. Про це 14 вересня повідомляє Reuters.

Господар Білого дому відзначив, що Хамза бен Ладен був вбитий американським спецназом у ході контртерористичної спецоперації США в афгано-пакистанському регіоні. Трамп висловив упевненість, що смерть бойовика підірве дух терористів.

Ліквідація Хамзи бен Ладена не лише залишить «Аль-Каїду» важливих лідерських навичок та символічного зв’язку з його батьком, але і підірве важливі оперативні дії угрупування, — наголосив американський презент.

Нагадаємо, у липні 2019 року Білий дім отримав розвідувальні дані про смерть сина ліквідованого американським спецназом у 2011 році ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда» Осами бен Ладена.

Тоді не повідомлялося про те, коли і де помер Хамза бен Ладен. Також було невідомо, чи відіграли Сполучені Штати Америки якусь роль у смерті сина терориста № 1. У Вашингтоні тоді не підтвердили інформацію про смерть молодшого бен-Ладена.