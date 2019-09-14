Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон. Фото: footboom.net

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Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон отримав струс мозку в матчі 7-го туру Української прем'єр-ліги.

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У середині другого тайму проти луганської «Зорі» бразильський футболіст впав на газон та випадково отримав у голову удар коліном від одноклубника Ісмаїлі. Від удару у капітана «гірників» запав язик і одноклубникам довелося його рятувати. Інцидент трапився на 70-й хвилині. Матч транслювали українські ЗМІ.

Після того, як футболісту надали першу медичну допомогу на полі, Тайсона на кареті швидкої допомоги доправили в госпіталь.

Як повідомляє «Обозреватель» із посиланням на помічника головного тренера «Шахтаря» Вітор Северина, наразі Тайсон почуває себе краще. Точну інформацію про стан його здоров’я будуть знати після обслідування.

Він отримав неприємний удар коліном в голову, але зараз Тайсон відчуває себе краще. У нього болить голова, — зазначив тренер.

У сьогоднішньому поєдинку «Шахтар» переграв «Зорю» в видовищному матчі. Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Наразі невідомо, чи зіграє Тайсон в наступному футбольному матчі за «Шахтар». У середу, 18 вересня, «гірники зіграють проти Манчестер Сіті в рамках групового турніру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2019−2020 років зіграє з англійським «Манчестер Сіті», хорватським «Динамо» та італійською «Аталантою».