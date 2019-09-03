Вітао – гравець «Шахтаря». Фото: Шахтар Донецьк у Twitter

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Ракурс

Футбольний клуб «Шахтар» в останній день трансферного вікна встиг підписати двох сильних футболістів.

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Лінію захисту поповнить 19-річний захисник «Палмейраса» Вітао. Бразилець підписав з «гірниками» п’ятирічний контракт. Цей футболіст грає на позиції центрального захисника, але може зіграти й опорного півзахисника. Про це повідомила прес-служба ФК «Шахтар».

Вітао — капітан збірної Бразилії U-20. Раніше гравцем цікавилася «Барселона», але трансфер не відбувся. У березні футболіст дебютував за основний склад «Палмейраса», однак із тих пір у складі першої команди на поле більше не виходив.

Як відомо, вчора «гірники» підписали півзахисника збірної України Євгенія Коноплянку. Гравець німецького «Шальке» приєднався до «Шахтаря» в останній день трансферного вікна. Коноплянка підписав контракт строком на три роки. В якості гравця нової команди Коноплянка дав інтерв’ю та підтвердив, що «Шахтар» цікавився ним ще кілька років тому. Вінгер висловив сподівання, що його команді до снаги вийти з групи Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2019−2020 років зіграє з англійським «Манчестер Сіті», хорватським «Динамо» та італійською «Аталантою».