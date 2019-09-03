Витао – игрок «Шахтера». Фото: Шахтер Донецк в Twitter

https://racurs.ua/n126249-shahter-oformil-transfer-kapitana-sbornoy-brazilii-konoplyanka-soobschil-prichinu-perehoda.html

Ракурс

Футбольный клуб «Шахтер» в последний день трансферного окна успел подписать двух сильных футболистов.

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Линию защиты пополнит 19-летний защитник «Палмейраса» Витао. Бразилец подписал с «горняками» пятилетний контракт. Этот футболист играет на позиции центрального защитника, но может сыграть и опорного полузащитника. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Шахтер».

Витао — капитан сборной Бразилии U-20. Ранее игроком интересовалась «Барселона», но трансфер не состоялся. В марте футболист дебютировал за основной состав «Палмейраса», однако с тех пор в составе первой команды на поле больше не выходил.

Как известно, вчера «горняки» подписали полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку. Игрок немецкого «Шальке» присоединился к «Шахтеру» в последний день трансферного окна. Коноплянка подписал контракт сроком на три года. В качестве игрока новой команды Коноплянка дал интервью и подтвердил, что «Шахтер» интересовался им еще несколько лет назад. Вингер выразил надежду, что его команде по силам выйти из группы Лиги чемпионов.

Напомним, донецкий «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2019−2020 годов сыграет с английским «Манчестер Сити», хорватским «Динамо» и итальянской «Аталантой».