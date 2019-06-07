Напад на адвоката в суді: екс-чиновниці Адміністрації президента винесено підозру

Напад на адвоката в суді

https://racurs.ua/ua/2372-napad-na-advokata-v-sudi-eks-chynovnyci-administraciyi-prezydenta-vyneseno-pidozru.html

Ракурс

Як повідомив «Ракурсу» адвокат Сергій Трофімов, екс-народному депутату і чиновниці Адміністрації президента України Ірині Антипенко винесено підозру за ч. 2 ст. 398 КК.

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«Ракурс» вже писав, що 10 лютого 2016 року у приміщенні Апеляційного суду м. Києва Ірина Антипенко завдала тілесних ушкоджень адвокату Трофімову, якого було госпіталізовано швидкою в одну зі столичних лікарень.

За словами адвоката, Ірина Антипенко за місцем реєстрації не проживає і ховається від співробітників поліції, тому найближчим часом буде підготовлено відповідні клопотання про її привід до суду для обрання запобіжного заходу. У тому разі, якщо така поведінка триватиме, цілком логічним буде оголошення її в розшук.

Трофімов зазначив: «За час президентства Петра Порошенка співробітників поліції не пускали до Адміністрації президента України для вручення підозри Ірині Антипенко. Сама чиновниця, обіймаючи високий пост державного службовця, всіляко блокувала розслідування кримінального провадження.

Тепер чиновниця відчайдушно продовжує спроби ухилитися від кримінальної відповідальності. Зокрема, подала чергову завідомо неправдиву заяву на співробітників поліції, в якій пише, що матеріали кримінального провадження сфальсифіковані, а поліцейські її тероризують і не викликають на допити повістками.

Це відверта брехня, адже повістки слідчим їй вручалися під відеозапис і в присутності захисника, проте всі виклики вона проігнорувала.

Водночас співробітники Державного бюро розслідувань активно взялися не тільки за працівників поліції, а й за їхніх процесуальних керівників з прокуратури. Їх постійно викликають на допити. Наразі співробітники ДБ отримали доступ до всіх матеріалів кримінального провадження щодо Антипенко.

Це такий процесуальний хід — за допомогою співробітників ДБР отримати доступ до матеріалів кримінального провадження, які поки закриті для неї, щоб оцінити докази обвинувачення. Мною вже подано відповідні заяви до прокуратури м. Києва та ДБР».

Нагадаємо, співробітниця Адміністрації президента, в минулому народний депутат України Ірина Антипенко ось уже п'ять років веде війну проти єдиної дочки. Підроблення медичних документів, домашній арешт, викрадення, подання позовів про визнання недієздатною, залякування адвокатів, заяви в поліцію з вимогою оголосити дочку, успішну і благополучну молоду жінку, кандидата юридичних наук, у розшук — всі ці засоби використовувалися у протистоянні.