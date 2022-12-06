https://racurs.ua/ua/3031-smertna-kara-v-rozstrochku.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законів на виконання рішень Європейського суду з прав людини, які мали би вирішити значну кількість системних проблем, виявлених Судом внаціональному законодавстві ідати змогу уникнути в майбутньому порушень Україною вимог Конвенції із захисту прав людини і основоположних свобод.

Закон 4049 передбачав, зокрема, гуманізацію покарання у вигляді довічного позбавлення волі шляхом надання права особам, засудженим до такого виду покарання, на його заміну строковим позбавленнямволі з метою виконання вимог статті 3. Конвенції (на виконання групи справ ЄСПЛ «Петухов проти України (№ 2)», яке набуло статусу остаточного 09 вересня 2019 року, і об’єднує 20 справ проти України).

Гуманізація згідно з підписаним варіаном закону – це смертна кара в розстрочку для засуджених, які відбувають покарання довічно з 90-х років. Відбути в українській в'язниці 45-60 років – думаєте, це реально?

Той самий Володимир Петухов (справа «Петухов проти України») протягне у в'язниці ще 15-20 років після вже відбутих майже 30?

Закон поховав живцем наших громадян, які вже спокутували свою провину перед суспільством, відбувши величезні строки ув’язнення. Але ж ми – цивілізована правова держава, яка гуманно ставиться до російських вбивць-полонених, а власних громадян катуємо кожного дня і готові поховати живцем?

Яна БАРАНОВА