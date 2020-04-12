Комендантська година. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2609-zakruchuiemo-gayky-druga-policiya-komendantska-godyna-vsim-stoyaty-boyatysya.html

Ракурс

Масова істерія під час епідемії коронавірусу — чудовий привід для того, щоб затягнути в країні гайки. Користуючись тим, що переляканий нарід читає виключно статистику хворих, скуповує сумнівні ліки й метушиться в пошуках масок, можна протягнути в законодавче поле такі норми, що комендантська година здасться обивателеві дитячими іграшками.

Зовсім нещодавно ми вправлялися в дотепності, висміюючи фантазії одного помічника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У пості, дуже швидко віддаленому з соцмереж, і справді дуже смішно писалося про «суворі покарання», «обмеження свободи пересування», «високі штрафи» — і все це не на тижні, а на місяці вперед.

Так ось, поспішаємо порадувати: в Раді вже готові вистрілити два законопроекти, в яких нові правила гри (в тому числі і норма про комендантську годину) закріплюються не на місяці, а, можливо, на роки.

Королі комендантської години

Перший законопроект №3105 — «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України». Він значно розширює повноваження нацгвардійців. Минулого тижня, точніше, 9 квітня профільний комітет рекомендував ухвалити законопроект за основу. Новина про це пройшла багатьма ЗМІ, і практично скрізь писалося, що депутати зацікавилися документом виключно через те, що у світі бушує епідемія коронавірусу, тому комендантську годину, обшуки на вулицях... ах, вибачте, огляди! Огляди речей і перевірка документів — речі абсолютно необхідні для боротьби зі страшною інфекцією.

Тільки знаєте, в чому річ? Ані в тексті законопроекту, ані в пояснювальній записці до нього, ані в порівняльних таблицях, що показують, як саме будуть розширені повноваження нацгвардійців, немає жодного слова про епідемію коронавірусу в Україні. Коротенько сенс його такий: нацгвардійці фактично дублюватимуть функції поліції й перетворяться в результаті на справжніх «господарів вулиці», королів комендантської години.

28-річний юрист, в минулому — військовий прокурор, а нині народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк, автор законопроекту, пише в пояснювальній записці, що нові норми дозволять «гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України, раціонально використовуючи наявні в державі можливості і ресурси».

Під «всім спектром» можна розуміти що завгодно — від порушників комендантської години при епідемії коронавірусу до... такої поведінки громадян, яку ті, хто перебуває при владі, вважатимуть екстремістською.

У цьому законопроекті багато смаколиків, і ось лише деякі з них. Наприклад, з доповнень до ст. 262 КУпАП: нацгвардійцям надається свобода дії при «порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, учиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог поліцейського». Далі там про вживання, розпиття та іншу появу у громадських місцях в нетверезому стані, «що ображає людську гідність і громадську мораль». До речі, теж цікаво і дає можливість творчо використовувати ідею, раптом щось...

А ось із доповнень до ст. 265 все того ж самого Кодексу про адміністративні правопорушення: «…посадова особа Національної гвардії України має право вилучити георгіївську (гвардійську) стрічку чи її зображення, нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони, карти, рулетку, «наперсток» та інші предмети, які використовуються при азартних іграх та ворожінні».

Зверніть увагу, як витончено зброю втиснуто між гвардійськими стрічками (гидота!) і наперстками (теж гидота!). Так, звідти ж — «посадова особа Національної гвардії України має право провести особистий огляд і огляд речей порушника…»

Там ще багато чого цікавого — і про складання протоколів, і про стеження за допомогою технічних засобів «у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України».

Фактично пропонується створити ще одну поліцію, наділену найширшими повноваженнями.

«Прийняття законопроєкту дозволить посилити правоохоронну складову діяльності Національної гвардії України, підвищити її спроможності у сфері забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку, а також дозволить забезпечити реалізацію державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної (громадської) безпеки і порядку», — резюмує Максим Павлюк.

Під час комендантської години номер суддів — шістнадцятий

А ось другий законопроект, №3303 — «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо спрощення та удосконалення діючих норм закону з метою уникнення покарання винними особами та розвантаження судових органів».

Перекажемо коротко пояснювальну записку. Жах що коїться з нашою судовою системою! (І це правда.) Стогне і крекче судова система, засуджуючи лише одного з п'яти правопорушників, а решта, негідники, вислизають крізь дірки в законодавстві, головним чином, у кримінально-процесуальних нормах. Що ж робити? Впритул зайнятися реформою судової системи, котра вже чверть століття «реформується» як мокре горить?

Ні. Це дорого і складно. Куди простіше забити на всю цю бодягу з судовими дозволами, слідчими суддями... розвантажити суди. У поліцейській державі, погодьтеся, суддям живеться набагато легше і простіше.

Коротко про найцікавіші новації, викладені в зареєстрованому 3 квітня законопроекті. Наприклад, для того, щоб прослухати ваш телефон й отримати доступ до списку дзвінків, не потрібне рішення суду, слідство може безпосередньо вимагати це від операторів мобільного зв'язку.

Під час слідчого експерименту дозволено вилучати майно.

Новація, яку, напевно, можна вважати вартою уваги, — заставодавець зобов'язаний надати документи, що підтверджують походження грошей, інакше застава повертається державі.

У законопроекті ще багато цікавого, але, знову-таки, немає ані слова про епідемію коронавірусу, карантин, комендантську годину — загалом, про всі ці пандемічні жахи, до яких ЗМІ наполегливо прив'язують подібні законодавчі ініціативи.

Цікаво й те, що депутат від «Слуги народу» Сергій Кузьміних, автор законопроекту, в «минулому житті» був підприємцем, а нині — голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Яким боком фармацевтична діяльність стосується судів, слідства та КПК?

І знаєте, що найсумніше? Для того щоб загнати овець у стійло, закони не надто й потрібні. ЗМІ навперебій повідомляють про те, що на Волині, Львівщині та Закарпатті, а також у Чернівецькій і Київській областях у вихідні та святкові дні вводитимуть режим максимального обмеження пересування.

Логіка таких рішень ніби зрозуміла — 19 квітня Великдень, віряни так і прагнуть поштовхатися зі своїми булками й ковбасою біля культових споруд, почхати один на одного. Але! Зверніть увагу на процедуру введення комендантської години. Її запроваджують місцеві органи самоврядування. Не тому, що у нас офіційно, з дотриманням усіх законодавчих процедур оголошено надзвичайний стан, а тому, що ввести його вирішила... якась місцева міськ- чи облрада. А ви кажете — «закони».