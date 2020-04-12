Комендантский час. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2609-zakruchivaem-gayki-vtoraya-policiya-komendantskiy-chas-vsem-stoyat-boyatsya.html

Ракурс

Массовая истерия во время эпидемии коронавируса — отличный повод для того, чтобы потуже затянуть в стране гайки. Пользуясь тем, что перепуганные людишки читают исключительно статистику заболевших, скупают сомнительные лекарства и мечутся в поисках масок, можно протащить в законодательное поле такие нормы, что комендантский час покажется обывателю детскими игрушками.

Еще недавно мы упражнялись в остроумии, высмеивая фантазии одного помощника министра внутренних дел Арсена Авакова. В посте, очень быстро удаленном из соцсетей, и вправду очень смешно писалось о «строгих наказаниях», «ограничении свободы передвижения», «высоких штрафах» — и все это не на недели, а на месяцы вперед.

Так вот, спешим обрадовать: в Раде уже готовы выстрелить два законопроекта, в которых новые правила игры (в том числе и норма о комендантском часе) закрепляются не на месяцы, а, возможно, на годы.

Короли комендантского часа

Первый законопроект №3105 — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины». Он значительно расширяет полномочия нацгвардейцев. На прошлой неделе, точнее, 9 апреля профильный комитет рекомендовал принять законопроект за основу. Новость об этом прошла по многим СМИ, и практически везде писалось, что депутаты заинтересовались документом исключительно из-за того, что в мире бушует эпидемия коронавируса, поэтому комендантский час, обыски на улицах… ах, извините, досмотры! Досмотры вещей и проверка документов — вещи совершенно необходимые для борьбы со страшной инфекцией.

Только знаете, в чем штука? Ни в тексте законопроекта, ни в пояснительной записке к нему, ни в сравнительных таблицах, показывающих, как именно будут расширены полномочия нацгвардейцев, нет ни слова об эпидемии коронавируса в Украине. Вкратце смысл его таков: нацгвардейцы будут фактически дублировать функции полиции и превратятся в итоге в настоящих «хозяев улицы», королей комендантского часа.

28-летний юрист, в прошлом — военный прокурор, а ныне народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк, автор законопроекта, пишет в пояснительной записке, что новые нормы позволят «гарантированно обеспечить адекватное и гибкое реагирование на весь спектр угроз национальной безопасности Украины, рационально используя имеющиеся в государстве возможности и ресурсы».

Под «всем спектром» можно понимать что угодно — от нарушителей комендантского часа при эпидемии коронавируса до… такого поведения граждан, которое те, кто находится у власти, сочтут экстремистским.

В этом законопроекте много вкусностей, и вот лишь некоторые из них. Например, из дополнений к ст. 262 КУоАП: нацгвардейцам предоставляется свобода действия при «нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершении злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, а также военнослужащего или оскорблении их, публичных призывах к невыполнению требований полицейского». Дальше там об употреблении, распитии и прочем появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии, «что оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». Кстати, тоже интересно и дает возможность творчески использовать идею в случае чего…

А вот из дополнений к ст. 265 все того же Кодекса об административных правонарушениях: «...должностное лицо Национальной гвардии Украины имеет право изъять георгиевскую (гвардейскую) ленту или ее изображение, наградное, огнестрельное охотничье, пневматическое оружие калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду и холодное оружие, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, боеприпасы и специальные средства самообороны, карты, рулетку, «наперсток» и другие предметы, используемые при азартных играх и гадании».

Обратите внимание, как изящно оружие втиснуто между гвардейскими ленточками (мерзость!) и наперстками (тоже мерзость!). Да, оттуда же — «должностное лицо Национальной гвардии Украины имеет право провести личный досмотр и досмотр вещей нарушителя...»

Там еще много чего интересного — и о составлении протоколов, и о слежке с помощью технических средств «в порядке, определенном нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел Украины».

Фактически предлагается создать еще одну полицию, наделенную самыми широкими полномочиями.

«Принятие законопроекта позволит усилить правоохранительную составляющую деятельности Национальной гвардии Украины, повысить ее способности в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, а также позволит обеспечить реализацию государственной политики в сфере обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания публичной (общественной) безопасности и порядка», — резюмирует Максим Павлюк.

Во время комендантского часа номер судей — шестнадцатый

А вот второй законопроект, №3303 — «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно упрощения и усовершенствования действующих норм закона с целью избежания наказания виновными лицами и разгрузки судебных органов».

Перескажем коротко пояснительную записку. Ужас что творится с нашей судебной системой! (И это правда.) Стонет и кряхтит судебная система, осуждая лишь одного из пяти правонарушителей, а остальные, подлецы, ускользают через дырки в законодательстве, главным образом, в уголовно-процессуальных нормах. Что же делать? Вплотную заняться реформой судебной системы, которая ни шатко ни валко «реформируется» уже четверть века?

Нет. Это дорого и сложно. Куда проще забить на всю эту бодягу с судебными разрешениями, следственными судьями… разгрузить суды. В полицейском государстве, согласитесь, судьям живется куда легче и проще.

Коротко о самых интересных новшествах, изложенных в зарегистрированном 3 апреля законопроекте. Например, для того, чтобы прослушать ваш телефон и получить доступ к списку звонков, не нужно решение суда, следствие может напрямую потребовать это от операторов мобильной связи.

Во время следственного эксперимента разрешено изымать имущество.

Новшество, которое, пожалуй, можно считать стоящим, — залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, иначе залог возвращается государству.

В законопроекте еще много интересного, но, снова-таки, нет ни слова об эпидемии коронавируса, карантине, комендантском часе — в общем, обо всех этих пандемических ужасах, к которым СМИ упорно привязывают подобные законодательные инициативы.

Интересно и то, что депутат от «Слуги народа» Сергей Кузьминых, автор законопроекта, в «прошлой жизни» был предпринимателем, а ныне — председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Каким боком фармацевтическая деятельность относится к судам, следствию и УПК?

И знаете, что самое грустное? Для того чтобы загнать овец в стойло, законы не особенно-то и нужны. СМИ наперебой сообщают о том, что на Волыни, Львовщине и Закарпатье, а также в Черновицкой и Киевской областях в выходные и праздничные дни будут вводить режим максимального ограничения передвижения.

Логика таких решений как будто понятна — 19 апреля Пасха, верующие так и норовят потолкаться со своими булками и колбасой возле культовых сооружений, почихать друг на дружку. Но! Обратите внимание на процедуру введения комендантского часа. Его вводят местные органы самоуправления. Не потому, что у нас официально, с соблюдением всех законодательных процедур объявлено чрезвычайное положение, а потому, что ввести его решил… какой-нибудь местный гор- или облсовет. А вы говорите — «законы».