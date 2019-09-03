Воины-афганцы. Фото: war.org.ua

https://racurs.ua/2436-proklyataya-spravka-dlya-voina-afganca-na-puti-k-spravedlivosti.html

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Позвонили из Ивано-Франковска с просьбой проконсультировать. Воин-афганец получил множественные огнестрельные осколочные ранения головы, рук и ног и контузию головного мозга. Эксперт пришел к выводу, что выявленные повреждения являются следствием заживления ран, давность которых соответствует периоду прохождения военной службы в Афганистане.

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Как инвалид второй группы войны воин-афганец обратился в Министерство обороны Украины с просьбой о назначении единовременного пособия, что предусмотрено соответствующим законом. К обращению приложил несколько десятков различных документов. Но для решения вопроса не хватило справки о том, что в момент ранения в Афганистане он был трезв. В частности, в удовлетворении ходатайства отказано по мотивам, что не представлена справка о том, что ранения получены не в связи с пребыванием в нетрезвом состоянии. В то же время не указано, где можно получить такую справку и кто ее должен выдать.

Дальше все пошло по трафарету: воин-афганец обращался к военному комиссариату, к разным людям, и наконец кто-то ему подсказал, что нужно подать иск в суд. В результате пропустил срок на обжалование. И суд постарался: на шести страницах убористого текста расписал, что отказ в связи с отсутствием документов о том, что ранения в Афганистане не были следствием совершения действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или умышленного причинения себе телесного повреждения (а их десятки), является правильным.

Таким образом, суд считает, что «доводы истца по поводу нечеткого ответа Министерства обороны Украины не соответствуют действительности, а следовательно, не могут быть причиной пропуска срока обращения в суд». Не принято во внимание и то, что воин-афганец постоянно обращался за помощью к врачам, по несколько раз в год находился на стационарном лечении в связи с этими ранениями. Поэтому судья решил вернуть инвалиду-афганцу его исковое заявление.

До сих пор никто так и не сказал, где и от кого воин-афганец должен взять справку о том, что множественные ранения, которые, по мнению судьи, «не соответствуют действительности», получены им не в связи с пребыванием в нетрезвом состоянии. Таким образом, судья еще на стадии решения вопроса о принятии дела к производству указал, что действия министерства были правильными, то есть решил дело по существу. Даже если по форме постановление суда является правильным, оно поражает несправедливостью.

Хочу напомнить о решении Конституционного суда Украины от 2 ноября 2004 года, где отмечалось, что право — это не только закон, но и обычаи, традиции, мораль, а значит, и милосердие. Решая вопрос об установленном денежном вознаграждении воину-афганцу, государство само должно исследовать все обстоятельства, а не требовать какую-то справку о том, что в момент ранения в Афганистане или в другом месте боевых действий боец был трезв.

И для этого у государства есть огромный аппарат чиновников, начиная с военных комиссариатов и заканчивая Министерством обороны. Гарантом этих прав является президент. Неужели чтобы решить такой вопрос или хотя бы узнать, где воину-афганцу взять эту справку, нужно обращаться к президенту?