Боевые действия по правилам: защита жертв или деморализация армии?

Боевые действия. Фото: Birmingham Museums Trust / Unsplash

https://racurs.ua/2639-boevye-deystviya-po-pravilam-zaschita-jertv-ili-demoralizaciya-armii.html

Ракурс

Очень странные вещи происходят сегодня в информационном и правовом поле вокруг российской агрессии и боевых действий в Украине. В то время как одна скандальная медиаперсона не стесняясь берет интервью у изменницы и военного преступника, на руках и на совести у которых — кровь тысяч украинцев, в парламенте собираются рассматривать один интересный законопроект. Некоторые серьезные аналитики утверждают, что шум вокруг скандальных интервью — не что иное, как дымовая завеса, призванная отвлечь внимание общественности именно от этого документа, который и вправду вызывает вопросы. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, законопроект №2689 носит нейтральное название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права», он зарегистрирован в парламенте в конце декабря прошлого года, в начале февраля получено представление профильного комитета о рассмотрении. Источники сообщают, что голосование за него может состояться в самое ближайшее время.

Преступления против человечности в новом законопроекте о боевых действиях

«Кроме военных преступлений, на оккупированных территориях Украины совершаются и другие разновидности международных преступлений — так называемые преступления против человечности», — говорится в пояснительной записке. Однако виновным удается избежать уголовного преследования, потому что уголовное законодательство Украины не вполне соответствует положениям международного и уголовного права. Поэтому законодатели предлагают ввести в УК принцип универсальной юрисдикции, относящийся к преступлениям агрессии, геноцида, преступлениям против человечности и военным преступлениям.

Под «универсальной юрисдикцией» имеется в виду, упрощенно говоря, право государства привлекать к уголовной ответственности независимо от гражданства обвиняемого или потерпевшего и места совершения преступления. Авторы законопроекта утверждают, что это необходимый шаг «в условиях международного вооруженного конфликта с Российской Федерацией, продолжающегося уже более шести лет». Они ссылаются на международную практику: 147 из 193 государств ввели универсальную юрисдикцию по отношению к подобным международным преступлениям во время боевых действий.

Правила джентльменской войны

Авторы законопроекта о правилах боевых действий предлагают ввести в УК и другие крайне интересные изменения: ликвидировать ряд статей и внести часть новых. Условно говоря, предлагается сделать небольшую перестановку: убрать статьи 432 (мародерство), 433 (насилие над населением в районе военных действий), 435 (незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотребление ею) из раздела XIX, где собраны военные преступления, и добавить соответствующие статьи в раздел XX — «Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

В этих новых статьях подробно описываются правила «джентльменской войны», соответствующей всем высоким международным стандартам.

Например, «заявления о том, что пощады не будет, то есть адресованной лицам, принимающим участие в боевых действиях на стороне противоположной стороны конфликта», предполагают лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Там же в статье — нападение, «которое заведомо для виновного представляет опасность гибели или ранения гражданских лиц, причинение вреда гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде, явно непропорционального по сравнению с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным преимуществом», действия, направленные «на создание голода для гражданского населения в качестве метода ведения войны, в том числе путем создания препятствий для предоставления гуманитарной помощи».

Очень интересный пункт — «ранение лица, участвующего в боевых действиях, путем применения вероломства». Вероломно, по мнению авторов законопроекта, себя поведет тот, кто вызовет доверие у «лица, участвующего в боевых действиях, которое относится к противоположной стороне конфликта, и заставит его поверить, что оно имеет право на защиту или обязано предоставить такую защиту согласно нормам международного гуманитарного права, с целью обмана такого доверия в дальнейшем». Срок за это — от семи до 15 лет лишения свободы.

Очень жестко регламентируется запрет на запрещенные средства ведения войны — от шести лет до пожизненного. Запрещенные средства в период боевых действий — это яд, ядовитые газы, разрывные пули, химическое, лазерное и микробиологическое оружие.

Круговая порука командиров

В законопроекте еще много правил гуманной войны, соответствующей всем международным стандартам (если, конечно, боевые действия вообще можно уложить хоть в какие-то стандарты и правила). Новшества выглядят очень привлекательно: с учетом принципа универсальной юрисдикции можно будет судить тех мерзавцев, которые вторглись в нашу страну и попали под действие украинского правосудия.

Кроме того, такие вещи, как мародерство, например, или военные преступления против личности переносятся из разряда сугубо военных в, так сказать, общечеловеческие. Это теоретически должно стать эффективным механизмом для обуздания бесчинств и беззаконий, которые так легко совершаются в зоне боевых действий.

Но есть в законопроекте еще одна статья, которая может свести на нет благие начинания. Это статья 31-1 «Уголовная ответственность военных командиров, других лиц, фактически действующих в качестве военных командиров, и других начальников». Согласно ей, командир или фактический начальник военнослужащего, совершившего преступление по нескольким нововведенным статьям, подлежит уголовной ответственности вместе с ним.

Чем это может обернуться на практике? Война — ужасная вещь, обнажающая зачастую не лучшие стороны человеческой натуры. Теперь при выявлении случаев «нечеловеческого обращения», например, под которым понимаются, в том числе, «деяния, причинившие сильную физическую боль или физическое или нравственное страдание, при отсутствии признаков пыток», вместе с виновным за решетку может отправиться его непосредственный командир. А ведь под «нечеловеческое обращение» можно подвести даже оплеуху, отвешенную пленному врагу. Получается, это отличный механизм для того, чтобы при необходимости убрать кое-кого из настоящих боевых командиров, попавших «под статью»? И заодно деморализовать всех остальных. И все это, заметьте, в условиях военного конфликта.

«Подобный законопроект должен был быть принят еще пять лет назад»

Вот еще одна интересная деталь: в пакете документов, выложенном на сайте Верховной Рады, отдельным файлом дается список авторов. Случай редкий — обычно авторы перечисляются только в «шапке» законопроекта. Однако в этом отдельном списке наряду с депутатами (преимущественно «слуги народа», мажоритарщики и один депутат от партии «Голос») указаны очень авторитетные ученые-правоведы, общественные деятели и даже трое зарубежных представителей международных организаций.

Не станет ли статья 31-1 инструментом для отстранения и деморализации боевых командиров в условиях боевых действий? Этот вопрос мы задали Александру Павличенко, исполнительному директору Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), одному из авторов законопроекта №2689:

— Я что-то не помню случаев нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных, поправьте меня, если я ошибаюсь. У нас богатая практика защиты и добробатовцев, и военных в разных уголовных делах, но это не имеет никакого отношения к МГП. Как и самих фактов. Кто придумал такую страшилку — это вопрос к ним. Я оцениваю этот законопроект как такой, который должен был быть принят еще пять лет назад. Наше законодательство содержало лишь одну статью — 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны. — Ред.), которая была, мягко говоря, несовершенной и на практике не имела применения. Это требовало двух вещей: переноса норм современного гуманитарного права в Уголовный кодекс Украины и прописания специфических механизмов применения этих норм. В частности, тот же механизм универсальной юрисдикции.

— А не рано ли, на ваш взгляд, прописывать правила «джентльменской войны» в условиях продолжающейся российской агрессии?

— Украина придерживается норм международного гуманитарного права, и именно здесь на ее стороне международная поддержка, в отличие от РФ, которая начала агрессию и нарушала эти нормы — имеем факты казни пленных, использования живых щитов в том же Крыму, прочее. Поэтому нет, не преждевременно вводить такие правила, они должны быть имплементированы в национальное законодательство как можно скорее, и, еще раз повторю, это не несет угрозы украинским военным, не совершавшим этих преступлений.

«Просьба сливать воду»

Бороться с ужасами войны — цель благороднейшая. Но продолжает беспокоить вот что: в последнее время все явственней моральные ориентиры смещаются в сторону «все виноваты». Совсем недавно, например, бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо пространно рассуждал о мародерстве украинских военных во время боевых действий на Донбассе. По его мнению, у нас есть не враги и оккупанты, захватившие нашу территорию, поголовно виновные в тяжких преступлениях, и отдельные мерзавцы с нашей стороны, которые, увы, встречаются в любой войне, а прямо-таки армия мародеров-украинцев. «Кто разграбил — еще большой вопрос... Вариантов два: две стороны... Ни для кого не секрет, что на «Новой почте» висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: «Просьба сливать воду перед отправкой в Украину», — сказал самодеятельный комик-неудачник в интервью супруге того самого «журналиста», который брал, в свою очередь, интервью у изменницы и военного преступника из России.

Комиков-говорунов держат при власти обычно с единственной целью — они, как средневековые юродивые, произносят вслух то, что у власти на уме. Поэтому есть опасение, что гуманистический закон, призванный защищать общечеловеческие ценности, у нас в очередной раз вывернут наизнанку.