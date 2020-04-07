Закон Украины о карантине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Сегодня, когда все горячо обсуждают законность и конституционность кабминовских карантинных правил и законов Украины о карантине, принятых Верховной Радой, уже понятно, что карантин поставит множество новых вопросов не только перед юристами, но и перед всеми нами, обычными людьми.

Новые ужесточенные правила введены с понедельника, 6 апреля. Но еще 20 марта один из районных судов столицы рассмотрел первое дело о нарушении правил карантина в Украине. Женщина, торговавшая продуктами «с асфальта», была оштрафована на 17 тыс. грн. Основание — ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

Вынося это постановление, суд руководствовался тем, что женщина не была пенсионеркой, не относилась к социально незащищенным слоям, поэтому она в состоянии выплатить 17 тыс. грн, тем более что это на сегодня минимальная сумма штрафа.

Однако скоро закон Украины о карантине многих людей, потерявших работу или отправленных в бессрочные отпуска без сохранения зарплат, переведет в разряд «социально незащищенных». Первыми под удар попадут именно мелкие предприниматели, продающие товары и услуги.

Поэтому сейчас крайне важно разобраться в нюансах судебных дел, порожденных законом Украины о карантине. Давайте рассмотрим два совсем свежих случая. В одном из них суд принял сторону штрафуемого, в другом — согласился с необходимостью штрафа.

Дело о цветочнице

Первоапрельским (без шуток) постановлением, вынесенным в Краматорске Донецкой области, суд встал на сторону женщины, торговавшей искусственными цветами. Близится Пасха, а за ней — поминальная неделя. Несмотря на жесткие меры, предусмотренные законом Украины о карантине, люди все равно готовятся отпраздновать пресловутые «гробки», пышно утыкав могилы своих умерших цветочками и веночками из пластмассы и фольги.

Вот женщина и разложила возле остановки свой товар, произведенный неведомой артелью. Где и была задержана полицейским патрулем и получила протокол все по той же ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Документ как будто был составлен по всем правилам. Но…

Суд в решении отметил, что ответственность за нарушение карантина и санитарно-гигиенических правил — это бланкетная норма закона, то есть в ней четко не прописано, что считается нарушением, это должны определять полномочные лица на основе других правовых актов.

Закон Украины о карантине — штука сложная и запутанная. В данном случае то, насколько цветочница нарушила закон, должна было определяться кабминовским постановлением №211 о предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Там есть список запрещенных до конца карантина (пока что до 24 апреля) услуг. Они перечислены в судебном решении: «...прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т. п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения».

Дальше следует пункт «кроме», в котором сказано, что разрешено. Советуем внимательно прочитать этот длинный, но крайне полезный список. Он жизненно важен именно для мелких и средних предпринимателей, предоставляющих услуги, и будет полезен их потенциальным клиентам:

«...кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий; ведения банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий».

«А я не предприниматель!»

Однако пластмассовые цветочки даже с натяжкой не причислишь к «садовому материалу». Выходит, женщина действительно была виновата в нарушении правил, установленных законом Украины о карантине?

А вот теперь внимание! Все эти запрещенные вещи запрещено делать субъектам предпринимательской деятельности. К ним относятся юрлица и физлица-предприниматели. А цветочница из Донецкой области не была зарегистрирована как ФЛП. Официально она числилась нигде не работающей. И суд... закрыл производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Всей душой сочувствуя женщине, зарабатывавшей свою копейку, нельзя не заметить все-таки некоторую неправильность происходящего. Закон Украины о карантине запрещает мелким ФЛП делать много чего. Но представьте: вы парикмахер, честь по чести зарегистрированы в реестре физлиц-предпринимателей, арендуете свое кресло в салоне, платите налоги и ЕСВ. Тут парикмахерские закрывают на полтора месяца. Но есть-то надо, и вам предлагают продавать пластмассовые цветочки (леденцы, носки, сигареты поштучно) на улице. Вы продаете. Вас «заметают», составляют админпротокол. А вы физлицо-предприниматель, субъект хозяйствования! Интересно, будет ли учитывать суд то, что прописано у вас в КВЭД? Возникнут ли из-за этого проблемы с налоговой? В скором времени очень многим придется столкнуться с подобными вопросами.

Закон Украины о карантине: конец мелких торговцев

А пока вот еще одна короткая история — о субъекте хозяйствования. Снова Донецкая область, но на этот раз не крупный город, а маленький городок недалеко от линии фронта, где был магазин-закусочная (а проще сказать, продуктовый киоск, исполнявший заодно функции местной наливайки).

17 марта был принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Закон Украины о карантине как раз и дополнил КУоАП статьей 44-3 «Нарушение правил карантина людей».

На следующий день хозяйка местного магазинчика-кофейни не закрыла свое заведение (продуктами торговать можно, однако употреблять их на месте — нибожемой!). В заведение нагрянула полиция, нашлись и свидетели-покупатели. Продавщица, торговавшая не только продуктами и сигаретами, но и спиртным на розлив, сказала, что не знала о запрете. Хозяйка киоска доказывала, что она же продуктами торгует, ими-то то можно! Но факт оставался фактом: в заведении еще и наливали. И суд решил взыскать с его хозяйки штраф в 34 тыс. грн, да плюс судебные издержки.

Да, наливайки — не очень приятные заведения, и крутятся вокруг них сомнительные типы. Да, хозяйка должна была прекратить как минимум торговлю на розлив. Если бы она продавала выпивку в бутылках и навынос, никто и не придрался бы. Поэтому оставим в стороне морализаторство — она, заметим, официально платила налоги.

…Пока из первых дел, которые принес нам закон Украины о карантине, можно сделать неутешительные выводы. Если вы мелкий предприниматель, то быть официально зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности становится невыгодно и опасно.

Даже если вы выскочили сухими из воды, торгуя пластмассовыми цветочками и считаясь «нигде не работающим», помните, что вас перед этим унизят патрульные, потом потащат в суд. Это время и нервы. А те же цветочки (и еще уйма мелочей) в больших супермаркетах продаются запросто. И пусть продаются.

Сколько мелких и средних предпринимателей за это время будет раздавлено, уничтожено, загнано в тень — представить страшно. Но это тема отдельного серьезного разговора.