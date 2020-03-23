Пандемия коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2588-chernyy-lebed-pandemii-koronavirusa-diktatura-ili-samoorganizaciya.html

Ракурс

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что пандемия коронавируса — это здоровенный черный лебедь, который кружит сегодня над всем миром. Когда черная птичка прилетает из своего ниоткуда и ломает привычный уклад жизни, первая реакция большинства из нас — страх. И дело тут не в цифрах заболевших и умерших от нового вируса, а в том, что подспудно каждый понимает: жизнь после визита лебедя уже не будет прежней. Сейчас, ясное дело, сосредоточиться на чем-либо, кроме хроники эпидемии, сложно, но настанет момент, когда люди, устав от потока новостей, начнут задумываться: как наладить свою жизнь в новых условиях? Как вообще может выглядеть жизнь после пандемии? Потому что этот черный лебедь может изменить многое — от глобальных идей мирового и государственного устройства до моды на одежду и развлечения.

Пока визит лебедя пандемии коронавируса в самом разгаре, сложно делать серьезные прогнозы, для этого пока слишком мало информации. Но кто нам мешает уже сейчас думать о том, каким может стать наше ближайшее будущее, и главное — как мы можем на него повлиять?

Коронавирус в Украине: страх перед диктатурой

Один из главных страхов, порожденный пандемией коронавируса, — страх перед диктатурой, которую могут ввести под предлогом борьбы с инфекцией. Видео с распевающими на балконах итальянцами перестали веселить после того, как с 17 марта в Украине стали все туже и туже закручивать гайки карантинных правил. Закрыли спортзалы и развлекательные центры? Отменили концерты? Приостановили занятия в школах? Все это меры, так сказать, политически нейтральные.

Но в срочно принятом Верховной Радой законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» предусмотрена административная и даже уголовная ответственность «за нарушение санитарных правил и норм», способствующих распространению инфекции, — и это уже серьезно. Ввести правила — дело нехитрое. Больше десяти не собираться — отличная норма в стране, где народ разбаловался от свободы и привык жить с мыслью о том, что лучший способ поставить зарвавшуюся власть на место — хорошая акция протеста.

Что касается власти, то у нас с конца августа прошлого года парламент и так стал почти номинальным органом, где можно протянуть что угодно через послушное монобольшинство. А в пятницу, 20 марта, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук зарегистрировал анекдотический законопроект №3250, в котором предлагается организовать работу парламента в режиме видеоконференции. Согласитесь, это роскошная возможность принимать любые законы, даже не создавая видимость их обсуждения.

Мечты наполеонов в разгар эпидемии коронавируса

В разных источниках поговаривают, что во вторник, 24 марта, ВР может ввести в стране чрезвычайное положение в связи с угрозой дальнейшего распространения эпидемии коронавируса. А за несколько дней до этого советник министра внутренних дел Авакова Иван Варченко опубликовал пост «Как Украина преодолеет коронавирус?». Дикие фантазии бывшего учителя истории вызвали целую бурю в сети, и пост был снесен. Но, во-первых, скрины не горят, а во-вторых, этот документ заслуживает особого внимания еще и потому, что идеи тотальной диктатуры, высказанные в нем, озвучивает лицо, приближенное к одиозному министру, явно претендующему на роль диктатора. Как говорил герой одного фильма: «Все лезут в наполеоны! По улице нельзя пройти из-за напольенов!»

«Строгое наказание!» — вот лейтмотив опуса г-на Варченко. Прекратятся шутки, смех и политическая истерика! «Без нового платья, штанов, трусов или носков… пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не понимает, понесут строгое наказание!» Особый порядок распределения продуктов! Ограничение свободы передвижения! Вышел из дома самовольно — штраф. Частная жизнь, говорите? Забудьте. Ведь главное — «право на жизнь и здоровье». Кстати о здоровье: пугая спортсменов тем, что им уже не придется побегать в парке, Иван «Бонапарт» Варченко пишет, что такой режим продлится «ближайшие месяцы», а не три недели. За месяцы много к чему можно привыкнуть, а что?

«Поражение демократии? — вопрошает приближенный Авакова. — Нет! Победа здравого смысла!»

Тест для украинцев: «метро закрыто, в такси не содят»

Тем временем кое-что из описанного уже воплотилось в жизнь. С 16 марта по распоряжению Кабмина прекращено междугороднее сообщение, в крупных городах (а главное — в столице!) не работает метро, а с 23 марта в городской транспорт впускают только по спецпропускам.

Как-то очень кстати нарисовалось пугало эпидемии коронавируса. 12 марта в Минске, напомним, Трехсторонняя контактная группа подписала договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Российская Федерация получит статус гаранта-наблюдателя и окажется наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета может быть подписано в среду, 25 марта. Это означает переход тех самых «красных линий», которые общество обозначило для власти.

К гадалке не ходи — подписание автоматически означает многотысячные акции протеста по всей стране (и в Киеве, в непосредственной близости от правительственного квартала). А тут надо же — «антивирусные законы», больше десяти не собираться, иначе штрафы и, возможно, статья — у правоохранителей развязаны руки. Вдобавок междугороднее сообщение парализовано, городской транспорт — тоже.

Что можно противопоставить попыткам ввести диктатуру? Хотя бы то, что украинцы уже имеют уникальный опыт самоорганизации — вспомните Майдан и первые годы войны.

К слову, российская идеологическая машина, могучий монстр, в которого вливают миллиарды, совершает одну фундаментальную ошибку, путая нас с россиянами и не принимая во внимание то, что мы, в отличие от них, — народ решительный и свободолюбивый. Может, в соседнем государстве, если перекроют транспортное сообщение, большинство только вздохнет печально и вспомнит алкаша из старой песни Высоцкого: «Ну все равно — автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят».

Но это не про нас. Возможно, в ближайшее время нам предстоит пройти еще один жесткий тест на самоорганизацию, по итогам которого можно будет сделать вывод, готовы ли украинцы жить при авторитаризме и молчать в тряпочку или все еще способны к самоорганизации и даже к альтернативным формам протеста — пандемию коронавируса ведь никто не отменял.