Электронные выборы. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2564-gosudarstvo-v-smartfone-elektronnye-vybory-po-ukrainski.html

Ракурс

Недавно президент Зеленский презентовал широко разрекламированное мобильное приложение «Дія», которое позиционируют как первый шаг к государству в смартфоне (и которое, по правде сказать, совершенно сырое). Пока в этом приложении можно оцифровать права и техпаспорт, но, как мы знаем, у президента и его команды великие планы. «Наша цель — сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и через интернет, в том числе голосовать. И это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах», — сказал глава государства. Электронные выборы, по его словам, — «амбициозный, но достижимый вызов».

Президент все-таки малость поосторожничал, так и не уточнив, когда именно планируется вводить электронное голосование. Но в его словах смущает упоминание местных выборов — по плану, они должны состояться уже в октябре этого года. Скорее всего, выборы пройдут в срок. И, скорее всего (ладно уж, раскроем интригу), никакого электронного голосования на них не будет. Однако от нынешней провластной команды можно ожидать черт знает чего, они ребята резкие и непредсказуемые.

Вот поэтому давайте поговорим о том, чем могут быть чреваты электронные выборы по-украински.

Электронное голосование на выборах: дикие люди, дети гор

Начнем с того, что идея выборов в электронном виде в ближайшие пару лет может оказаться большим пшиком хотя бы потому, что со смартфонами и интернетами в стране напряженка. В конце октября команда Зеленского заявляла, что 90% граждан... годами не имели доступа к интернету. После шквала критики и издевательских мемов 90% быстренько превратились во «многих граждан». Но, надо сказать, этот ляп провластной команды имеет под собой почву.

Мы уже писали о том, что Комитет по вопросам цифровой трансформации заслушал отчет министерства о ходе и первых результатах «цифровой революции». Согласно проведенному недавно исследованию цифровой грамотности украинцев, 37,9% наших граждан в возрасте 18‒70 лет имеют цифровые навыки ниже базовых, а 15,1% вообще ими не владеют. «Таким образом, 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки «базовый уровень».

Однако параллельно в прессе появлялись данные исследования холдинга Factum Group, и там приводились куда менее ужасные цифры. К сентябрю прошлого года доля пользователей интернета составила 71% (22,96 млн), 65% имеют интернет дома. При этом примерно пятая часть пользователей заходит в интернет со смартфонов. Что касается интернет-проникновения, то в крупных городах оно составляет 74%, в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. жителей — от 53% до 70%, а в селах — от 53% до 58%.

Звучит обнадеживающе, но на практике в стране до сих пор существуют села (и немало!), где интернета днем с огнем не разыщешь: невыгодно провайдерам туда заходить со своими предложениями. Илон Маск, конечно, обещал обеспечить бесплатным Wi-Fi всю планету с помощью сети спутников и даже уже запустил на околоземную орбиту первые спутники, но сеть будет готова только к 2027 году, а сейчас жители некоторых сел элементарно технически лишены возможности участия в электронных выборах. А это, согласитесь, дискриминация.

Но необходимость голосовать на участке — это и к лучшему, потому что электронное голосование на выборах со смартфона может обернуться большой бедой.

Электронные выборы: опасности «высокие»…

Приверженцы идеи электронного способа выборов любят приводить в пример Эстонию, ставшую первой в мире страной, внедрившей общенациональную систему электронного голосования. Впервые такое голосование было проведено в 2005 году на местных выборах. А год назад на парламентских выборах с помощью интернет-голосования свой выбор сделали больше четверти избирателей.

Но! В Эстонии для идентификации избирателей используется идентификационная карта — смарт-карта со встроенным чипом и электронным ключом, выполняющим функцию цифровой подписи. Это, собственно говоря, новый эстонский паспорт.

А отечественное Министерство цифровой трансформации очень гордится реализацией пилотного проекта с «ПриватБанком» Smart-ID. Речь идет об идентификации по электронной подписи, которая хранится не на чипе, а на карточке телефона. Тогда, мол, каждый может легко получить средство личной идентификации. Насколько уязвима подпись в смартфоне, могут рассказать специалисты по кибербезопасности. Мы же лишь констатируем факт: очень уязвима.

У электронного голосования со смартфона есть и масса других рисков, о которых уже писали профессионалы по кибербезопасности. Как создать надежную систему, которая защитила бы анонимность волеизъявления? Как обезопасить результаты от фальсификаций, если в стране существует один электронный избирательный участок, который может стать объектом атаки? Но эти вопросы — снова-таки в компетенции высококлассных специалистов по программированию и кибербезопасности.

…и опасности «низкие»

С учетом того, что, как показывают исследования, даже элементарная компьютерная грамотность у нас пока еще не на высоте, давайте поговорим о простых кондовых способах фальсификаций, которые, буде у нас введена наскоро сляпанная система электронных выборов, доступны будут не только гениям IT.

Подпись, сохраняемая на чипе (как в Эстонии), более надежна, но чип можно одолжить, сдать в аренду за некоторую плату. Голосование ведь происходит на удалении. А уж со Smart-ID вообще раздолье. Если, например, при обычном голосовании на избирательном участке сейчас довольно успешно выявляют торговцев голосами, то при электронном голосовании купить голос без всякого риска будет проще простого.

Однако есть и хорошая новость. Сейчас в Украине уже началась подготовка к местным выборам. Неувязки и ляпы нового Избирательного кодекса могут привести к массе организационных и технических проблем. Еще одна сложность — низкая квалификация тех, кто обеспечивает избирательный процесс на местах. Спецы от выборов сейчас очень активно обсуждают все эти проблемы на семинарах и круглых столах. Но в среде «профи от выборов» пока не слышно ни слова о перспективе электронного голосования. Так что в октябре украинцы вряд ли будут голосовать со смартфонов. А дальше посмотрим.