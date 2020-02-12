Партии Украины: зомби-трэш, или Как расправиться с конкурентами на местных выборах

Политические партии Украины. Фото: Кадр из фильма «Вий». 1967

https://racurs.ua/2551-partii-ukrainy-zombi-tresh-ili-kak-raspravitsya-s-konkurentami-na-mestnyh-vyborah.html

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На днях министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск в суд с требованием ликвидировать 48 «партий-зомби». В своем видеообращении, размещенном в фейсбуке, министр очень эмоционально рассказал о том, что в Украине зарегистрированы 349 политических партий, и многие из них существуют только на бумаге.

По мнению господина Малюськи, к партиям-зомби следует отнести те, которые десять лет не принимали участия в парламентских и президентских выборах. Среди перечисленных министром партий Украины, которые пора бы прикрыть, действительно есть черт знает какие названия, о которых подавляющее большинство наших граждан не слышало вовсе.

Только вот вместе с шутовскими «партиями» Министерство юстиции под шумок собирается прекратить регистрацию и вполне реальных политических партий — таких, которые работают в регионах, там же известны и наверняка могут стать серьезной силой на предстоящих местных выборах. Так что забавного в этом министерском демарше на самом деле мало.

Политическая партия как инструмент для заработка

Однако давайте сначала о веселом. Мы уже писали о разных шахер-махерах, на которых можно заработать во время предвыборных кампаний. Но для такого заработка нужен рабочий инструмент — политическая партия.

Поэтому пройдемся коротко по тому, как работают партии — бизнес-проекты. Начнем с того, для чего их вообще регистрировать? Предположим, у кого-нибудь сильно зачесалось политическое эго, а заодно завалялось некоторое количество денег, необходимых для регистрации партии. Кстати, на этом специализируются целые юридические фирмы, и по запросу «купить политическую партию» поисковик сходу выдает горячие предложения и скидки — как зарегистрировать партию всего за 1500 грн. Правда, необходимо еще собрать 10 тыс. реальных подписей в двух третях областей Украины, и это отдельная очень приличная статья расходов.

Зато постройка партии в итоге может оказаться не пустым вложением: если ее немного «подрастить», основав несколько партийных ячеек, то перед выборами партию в Украине можно довольно выгодно продать. Снова-таки, обыкновенный запрос в поисковике дает ответ, что более-менее реальная партия может стоить от 30 тыс., но уже не гривен, а долларов, и доходить почти до 100 тыс. — если партия создана не вчера и обзавелась настоящими партийными ячейками.

Дальше при помощи партии можно «застолбить» места в избирательных комиссиях, а потом торговать ими, можно затеять грязную игру, переименовав партию так, чтобы ее название походило на название партии-конкурента (это, в принципе, та же технология, что и с кандидатами-двойниками).

Двойники, скрепники, патриоты среди партий Украины

А теперь давайте почитаем список «партий-зомби», представленный министром юстиции Денисом Малюськой.

Многие названия ставят в тупик. Например, там есть две партии — Партия детей войны и «Дети войны», народная партия Украины. Есть Всеукраинская казацкая партия и Партия казаков Украины. Первая была создана в 2007 году представителями общественной организации «Украинское реестровое казачество». Насчет второй партии удалось узнать только код ЕГРПОУ и место регистрации — город Донецк. Из скрепно-архаичного еще есть «Киевская Русь», «Русичи». О многих действительно почти нет данных, только коды и регистрационные номера.

Есть партии с исключительно мерзкими названиями, например, Всеукраинская партия духовности и патриотизма. Оказалось, реальная партия, создана в 2000 году бывшим полковником КГБ, ставшим «реестровым казаком» и написавшим несколько книг о том, что христианство — наше все. Даже в Раду партия баллотировалась в 2006-м, набрав в блоке еще с двумя партиями аж 0,09% голосов.

Поинтересовались мы навскидку и несколькими почтенными названиями. Вот, например, Социал-демократическая партия Украины. Оказалось, это перекрашенная Партия простых людей Сергея Каплина. Можно понять, почему они стали социал-демократами: трудно вообразить более глупое и унизительное название, чем «партия простых людей». С другой стороны, застолбили благородное старинное имя социал-демократов, а это обидно. Но у нас ведь нет партийных идеологий, давайте смотреть правде в глаза. Вон «Слуги» назвались либертарианцами, а выборы выигрывали за счет популистских и вполне социалистических обещаний.

Убийство реальных политических партий

А теперь о печальном. В список вместе с шутовскими и дурацкими «партиями» попали: Партия ветеранов Афганистана, Организация украинских националистов, партия «Женщины Украины», Партия защитников отечества и еще несколько политических объединений, которые не только реально существуют, но и полноценно работают в регионах, представляя там довольно весомую политическую силу.

Например, в Киевской области не знают такой партии — «Совесть Украины». И по трескучему названию можно было бы предположить, что это тоже политический фантом. А вот издание «Полтавщина» пишет, что в регионе эта политсила хорошо известна, существует с 2005 года, из ее рядов выходили мэры городов, партия сформировала однажды в областном центре монобольшинство. То есть это почтенная, а главное — влиятельная в регионе партия.

Из собственного опыта работы на местных выборах могу сказать, что точно так же в Киевской области работают Партия ветеранов Афганистана, Партия защитников отечества, «Женщины Украины». И их хорошо знают. Только в одном они допустили промашку — не баллотировались в Раду и не выставляли кандидата в президенты. Получается, что партия, реально оценивающая свои шансы и поэтому направившая основные силы на местный уровень (то есть поступающая честно и логично), может из-за этого попасть в список «партий-зомби».

Расправиться с конкурентами и залатать кадровые дыры

«Не могут небольшие партии развиваться так же быстро, как и политические тяжеловесы, — говорит политтехнолог Валентина Ситник. — У них нет средств на масштабную всеукраинскую рекламную кампанию. Между прочим, только в последнее время стали формироваться связи между регионами, и местные партии начинают коммуницировать между собой и развиваться.

А вот среди так называемых всеукраинских партий второго эшелона действительно есть чисто бизнесовые выборные проекты. Например, «Гражданская позиция» и Аграрная партия. Это работает так: допустим, «протестный» избиратель, не зная, куда отдать свой голос, просто жертвует его тем же аграриям. У нас люди к селу хорошо относятся, название партии вызывает у них положительный эмоциональный отклик. Ну и получает партия свои пару процентов, а потом на верхних уровнях эти пару процентов можно легко откусить. Кто ее будет защищать? Кто будет за ними следить? А вот те же «Ветераны Афганистана» или Партия защитников отечества реально работают в Киевском регионе, имеют влияние и поддержку».

Итак, что же получается? Уничтожив сильную региональную партию, которая может составить на местных выборах реальную конкуренцию пропрезидентской партии, пропрезидентские силы убивают сразу двух зайцев. Они расправляются с конкурентами на выборах в местные советы и… получают возможность залатать кадровые дыры в собственной политсиле, рассчитывая на то, что «боевые единицы» из уничтоженных партий склонят головы и согласятся сотрудничать с пропрезидентской партией.

…Министр юстиции Денис Малюська заявил о том, что если суд отменит регистрацию 48 «партий-зомби», это даст возможность «обеспечить политическую ответственность, защитит избирателей от политических мошенников, обеспечит дисциплину и ликвидирует теневой рынок».

Как видим, такое решение может преследовать и совсем другие цели. Впереди — сражение за власть на местах, а на этом поле «слуги народа» чувствуют себя не особенно уверенно.