Конец децентрализации: президент узурпирует власть на местах?

Кадр из фильма «Ледниковый период»

https://racurs.ua/2508-konec-decentralizacii-prezident-uzurpiruet-vlast-na-mestah.html

Ракурс

Ну вот и появился на сайте Верховной Рады давно ожидаемый текст законопроекта № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (касающихся децентрализации власти)». Напомним, что реформа децентрализации до сих пор признавалась экспертами, в том числе, и международными, одной из самых успешных в стране.

Заканчивается формирование объединенных территориальных общин, которые уже имеют широкую финансовую независимость, свободно распоряжаясь изрядной долей местных налогов, которые теперь не идут в центр, а остаются на местах.

Казалось бы, до успешного финала реформы осталось совсем немного – провести местные выборы. Они были запланированы на октябрь будущего года. Однако местная власть время от времени выступает с заявлениями о том, что выборы будут досрочными. (Правда, дата этих досрочных выборов отодвигается все дальше и дальше, что объективно хорошо). Мы уже писали о рисках, которые таятся в административно-территориальных новшествах, предлагаемых командой Зеленского

И в частности, об образовании неких «округов» и о загадочных полномочиях префектов, в ведении которых которые, по словам председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко, находятся 10-15 общин его округа.

И вот, наконец, мы может четко понять, что такое «в ведении префекта». Ничего хорошего.

Децентрализация: как все было плохо

Откроем для начала пояснительную записку, подписанную руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом. «Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления», - считает он. И продолжает: «Вследствие этого местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации».

Так реформа предполагает ликвидировать госадминистрации, по крайней мере районные, не так ли?

Хорошо, посмотрим, что предлагает нам законопроект. Как мы уже писали, действительно меняется административно-территориальное деление Украины. Авторы законопроекта предлагают следующее: первичная единица – громада, несколько громад объединяются в округ, округи существуют в рамках областей и отдельно выделена Автономная республика Крым.

Пока все как будто неплохо, сотня округов вместо почти пятисот районов действительно выглядят логичнее.

А дальше начинаются чудеса.

Децентрализация: кто распоряжается деньгами?

Помните недавний скандал в парламенте, который произошел во время принятия бюджета-2020, когда речь шла о том, должен ли процент акцизного сбора за топливо оставаться в местном бюджете?

Тогда премьер Гончарук остановил заседание парламента и уволок депутатов от «Слуги народа» за кулисы, дабы донести до них политику партии. Выступление премьера записали на диктофон и слили в СМИ. Еще раз процитируем дословно его слова:

«У вас есть две части — национальная часть и местная часть.Я хочу, чтобы ею управляли вы, а не местные советы. Потому что местные советы их растратят на что попало… У вас у каждого на округах есть хорошие советы, есть плохие… Мы хотим, чтобы эти деньги в следующем году контролировались вами».

Ну что же, теперь это не просто разговоры. В законопроекте как будто сказано о том, что в Конституции закрепляется материальная и финансовая остова местного самоуправления: земля, недвижимое и движимое имущество, природные ресурсы. И – местные налоги и сборы и другие доходы местных бюджетов.

А теперь внимание. В статью 142 Конституции вместо фразы «Государство принимает участие в формировании доходов бюджетов местного самоуправления» предполагается внести такую формулировку: «Государство обеспечивает соответствие финансовых ресурсов и объема полномочий органов местного самоуправления, определенных Конституцией Украины»

То есть, фактически меняется шило на мыло. И вот этот еще «объем полномочий» сильно настораживает. Под эту расплывчатую формулировку можно подвести что угодно.

Децентрализация: префект – рука хозяина

Кстати о полномочиях и о префектах. Итак, согласно предлагаемой новой редакции статьи 144 Конституции, их назначает на должность президент по представлению Кабинета министров. Префект должен останавливать действие актов местного самоуправления, если они не соответствуют Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Пока как будто все хорошо. Действительно, функция «государственного надзирателя» – не допустить феодальной раздробленности на местах, сохранить целостность государства.

А вот дальше идет интересная формулировка: «В случае утверждения советом, председателем громады, областным советом акта, который не отвечает Конституции Украины и (внимание! – Ред.) создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, Президент Украина по представлению префекта останавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, (снова внимание! – Ред.) временно останавливает полномочия председателя общины, состава совета общины, окружного, областного советов и назначает временного государственного уполномоченного. Временный государственный уполномоченный направляет и организовывает деятельность соответствующих исполнительных органов совета общины, исполнительного комитета окружного, областного совета».

Теперь попробуем перевести с законотворческого на человеческий. Итак, представим, что нужно убрать «неудобный» избранный орган местного совета. Но он нормально работает, конституцию не нарушает. Тогда на свет божий вытаскиваются… да любые действия местной власти, которые можно подогнать под «угрозу национальной безопасности», например. Скажем, зашел иностранный инвестор, вложился в завод по производству алюминиевых чайников. Стратегической важности металл, угроза национальной безопасности! Посмотрите на то, как лихо первые лица государства вещают на всю страну о «дестабилизации» и прочих злых умыслах против Украины, назначая виновных за эти действия без суда и следствия! Легко можно предположить, что теперь объявить какого-нибудь неугодного председателя местного совета в том, что он создает угрозу национальной безопасности – вообще ничего не стоит.

Ну а пока «временный государственный уполномоченный» рулит, назначаются внеочередные выборы, которые должны состояться не позже 120 дней со дня прекращения полномочий старого совета. Это 4 месяца, за такой срок можно много чего наворотить.

Все эти интересные изменения, по мнению авторов законопроекта, должны начаться с марта будущего года. А означают они, на мой взгляд, не что иное как конец реформы децентрализации и узурпацию власти на местах.

В законопроекте еще много скользких моментов, например, предполагаемое право парламента определять правовой статус административно-территориальных единиц, которое попахивает перспективами «особого статуса» для отдельных территорий. К этому мы еще вернемся.